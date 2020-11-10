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Три способи підтримати імунітет на карантині

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Осінь - фото 1
Осінь / gettyimages

Ці поради стануть в пригоді вам не тільки у випадку введення обов'язкової ізоляції. У холодну пору року всі ми менш охоче залишаємо теплу квартиру і менше часу проводимо на свіжому повітрі, а значить, імунітет неминуче знижується.

Приймайте вітамін D
Вітамін D впливає на імунну систему людини, бо сприяє підвищенню захисних функцій слизової оболонки. Саме слизова носа – перший бар'єр на шляху вірусів, що вражають дихальні шляхи, і вітамін D допомагає підтримувати її в хорошому стані. Взимку і восени дефіцит цього вітаміну зазвичай підвищений, оскільки ми менше часу проводимо на вулиці і не можемо отримувати достатньо сонячного світла, що сприяє виробленню цього вітаміну.

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Висипайтеся
Сім-вісім годин безперервного глибокого сну на добу – абсолютно необхідний мінімум. Якщо ви регулярно недосипаєте, ваша імунна система неминуче ослабне, і в організму буде менше сил на боротьбу.

Робіть гімнастику
Хороші новини: всього 20 хвилин фізичних вправ на день достатньо для того, щоб розігнати наш імунітет. Причому цим вправам зовсім необов'язково бути інтенсивними: достатньо простої гімнастики або прогулянки на біговій доріжці. Головне не пропускати жодного дня!

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Джерело: kp
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