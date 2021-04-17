Чому дружити з колегами по роботі – не найкраща ідея: 5 причин

Згідно з американським опитуванням, проведеним у 2019 році, тільки 15% людей вважають, що серед їхніх колег є справжні друзі. Причому у 2004 році ця цифра доходила до 30%, а у 1985 році – до 50%. Не дивно, що ця цифра скорочується. Адже дружба з колегами має свої мінуси.

Цього разу ми зосередимося на недоліках дружби з колегами по роботі. Як пише Lifehacker, очевидних є щонайменше 5. Насправді ж, це число може бути значно вищим.

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1. Друзі частіше відволікаються

І зізнаються в цьому самі, коли беруть участь в опитуванні. Тут, взагалі-то, все логічно. Якщо у сусідньому кабінеті працює друг, спокус сходити у курилку або випити зайву чашку чаю у приємній компанії значно більше. Як і поспілкуватися один з одним у месенджері або просто поговорити прямо під час роботи. Навряд чи це сильно позначиться на результатах, але працювати, коли поруч є такий потужний відволікаючий фактор, може бути важко.

2. Більше друзів – менше альтернативних думок

Так, під час одного з опитувань з'ясувалося, що команди, які складаються з приятелів, рідше видають свіжі інноваційні ідеї, адже всі їх учасники схильні мислити приблизно в одному напрямку, підтримувати думку один одного і не вступати в суперечки. Ось тільки дискусії, якщо вести їх цивілізовано, навпаки, можуть навести людей на цікаві рішення.

3. Відокремити приватне від робочого може бути складно

Особливо якщо люди часто контактують в процесі роботи, а не просто сидять десь у різних відділах. Перемикатися і бачити перед собою не просто друга, а ще й колегу може бути важко. Як і ставити професійне вище особистого. Тому не виключені скрутні та неприємні ситуації. Наприклад, такі: друг висловив дурну ідею, але сказати йому про це ніхто не наважився, адже не хотіли ображати.

4. Дружба несумісна з конкуренцією

Якщо обидва друзі перебувають приблизно на однакових позиціях і ставлять перед собою схожі кар'єрні цілі, їх стосунки можуть стати проблемою. Тому що друг одночасно виявляється і конкурентом. І доводиться вирішувати непросту етичну дилему: проявити жорсткість та намагатися заслужити вищу посаду, не озираючись на друга та його почуття, або бути м'яким й проґавити хорошу кар'єрну можливість. Баланс між цими двома крайностями можливий, але досягти його буває складно.

5. Дружба не вічна

Люди періодично розривають стосунки. Іноді – на дуже неприємній ноті. І після того, як один з них підставив іншого, наговорив йому гидоти або зробив ще щось погане, їм все одно доведеться вранці прийти на роботу і спілкуватися. Це не так важко, як буває, коли розпадається романтична пара, але теж досить незручно.

І якщо люди примудряються посваритися так, що з друзів перетворюються на ворогів, у кожного з них залишається про іншого особиста інформація. Її буде достатньо, щоб розпускати плітки, тиснути на больові точки та робити капості. А це може добряче вплинути і на кар'єру, і на психологічний клімат у колективі.

Тож двічі задумайтеся перед тим, як працювати в одному колективі з друзями. Те ж стосується з заведенням дружби з колегами. Іноді краще залишитися колегами з хорошими стосунками, ніж перетворитися з часом на ворогів.

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