Цей суперпродукт уповільнює старіння

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Вітамін С відіграє ключову роль у виробництві колагену - фото 1
Вітамін С відіграє ключову роль у виробництві колагену / chudesalegko

Багато продуктів рослинного походження сприяють підтримці більш молодого зовнішнього вигляду. А особливо тут користі апельсини.

Багаті вітаміном С, апельсини володіють важливими властивостями для профілактики і лікування захворювань.

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Це важлива поживна речовина для імунної функції організму. Вітамін також зменшує ризик появи зморшок, тому його вводять в численні косметичні антивікові склади. Вітамін С відіграє ключову роль у виробництві колагену, речовини, необхідної для підтримки еластичності шкірної тканини. У той же час вітамін має антиоксидантну дію, протидіючи руйнівній дії вільних радикалів на здорові клітини шкіри.

Апельсини є чудовим цілющим засобом, що допомагає організму впоратися з багатьма хворобами. Застосовуються як в офіційній, так і в народній медицині.

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Джерело: chudesalegko
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