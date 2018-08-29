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Названа оптимальна тривалість сну

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Перед сном медики рекомендують уникати вживання алкоголю - фото 1
Перед сном медики рекомендують уникати вживання алкоголю / escardio

Оптимальний нічний сон повинен бути не надто довгим і не дуже коротким.

Про це заявили вчені на щорічній конференції Європейського товариства кардіологів, що пройшла в Німеччині.

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Група вчених під керівництвом Епамейнондаса Фунтаса з Центру серцевої хірургії у Греції, провела метааналіз одинадцяти досліджень, в яких взяли участь більше мільйона людей. Головним чином медиків цікавив взаємозв'язок між тривалістю сну і серцево-судинними захворюваннями. "Ми витрачаємо третину нашого життя на сон, але мало знаємо про вплив цієї біологічної потреби на серцево-судинну систему", – зазначив Фунтас.

Вчені порівняли медичні дані людей, які спали 6-8 годин, і тих, хто спав менше шести і більше восьми годин на добу. Як виявилося, занадто короткий, як і занадто довгий нічний сон, збільшує ризик розвитку ішемічної хвороби серця та інсульту. У першому випадку ймовірність розвитку цих серцево-судинних проблем становила 11%, у другому – 33%. Перед сном медики рекомендують уникати вживання алкоголю та кофеїну, а протягом дня дотримуватися збалансованого харчування і займатися спортом.

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Джерело: escardio
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