Як опанувати жах після обстрілу: поради психологині

Ці поради допоможуть опанувати себе після обстрілу

На жаль, окупант не нехтує бомбардуванням не лише військових об'єктів, а й житлових районів. А це означає, що кожен із нас може потрапити під обстріли. Тож варто вміти справлятися з жахом після пережитого.

На сторінці Психологічна підтримка у телеграмі з'явилися поради для тих, хто пережив обстріл.

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Як опанувати жах після обстрілу: поради

Варто розуміти, що після того, як небезпека минула, ви на фізичному й емоційному рівні продовжуєте проживати травматичний досвід. Тож важливо якомога швидше вийти з цього стану.

Використайте техніку "обійми метелика". Варто обійняти себе руками за плечі та зробити постукування долонями по плечах. Це своєрідна імітація тріпотіння крил метелика.

Психологиня пропонує також підтримувати ритм і говорити до себе: "Я в безпеці", "Зараз мені нічого не загрожує", "Я в порядку".

Не варто забувати про глибокі вдихи та видихи. Це дозволить стабілізувати серцевий ритм, а також швидше заспокоїтися.

Збережіть ці поради та поділіться з близькими. Вони можуть врятувати не одне життя.

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