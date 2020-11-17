Як заснути посеред ночі, якщо ви прокинулися: поради спеціалістів

Чого не варто робити, коли прокинулися посеред ночі

Фахівці сомнологи дали кілька порад, які допомагають знову заснути після раптового нічного пробудження. У першу чергу вони рекомендують не хапатися за годинник, щоб дізнатися точний час.

Фахівці пояснили, що прагнення дізнатися час – головна помилка людей у ситуації раптового нічного пробудження.

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"Бажання подивитися на годинник – це поширена помилка. Насправді така дія підсилює тривогу: людина починає вираховувати, скільки їй залишилося до звичайного часу пробудження. До того ж зазвичай люди дізнаються час, користуючись смартфоном, а яскраве підсвічування його дисплея специфічним чином впливає на мозок та заважає заснути", – розповіли експерти.

Ось які дії вони радять виконувати у цей момент, щоб знову швидко заснути.

"Спробуйте виконати дихальну вправу. Притиснувши кінчик язика до піднебіння, вдихніть повітря носом, затримайте та видихайте через рот, повільно рахуючи до чотирьох. Потім повторіть ту ж вправу, видихаючи повітря на рахунок сім і вісім", – поділилися сомнологи прийомом.



Брати смартфон до рук – найгірше, що ви можете робити посеред ночі

"Залучайте уяву: уявіть, що тіло стало дуже важким, буквально "тоне" у ліжку. Необхідно зосередитися на цьому відчутті, і тоді вийде зануритися в сон", – дали вони ще одну пораду.

Коли методи знову заснути не допомагають, краще встати з ліжка та зайняти себе якою-небудь спокійною діяльністю хвилин на двадцять. Можна, наприклад, випити заспокійливий трав'яний чай, почитати. Моніторити смартфон та дивитися телевізор не потрібно, це лише непотрібним чином розбурхує нервову систему.

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