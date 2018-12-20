На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Володар перснів: як змінилися актори фільму за 17 років
-
- 590
Здається, захоплюючий Володар перснів вийшов на екрани зовсім недавно, а пройшло вже цілих 17 років! Так-так, 10 грудня 2001 року світ вперше побачив Братство персня. Вирішили дізнатися, де наші улюблені герої зараз і як вони виглядають.
Володар перснів – той тип фільмів, які через роки виглядають ще цікавішими, прекраснішими і дивовижнішими, ніж раніше! Дивіться, як виглядають актори культового фільму 17 років по тому.
Читайте також: Міцний горішок: як виглядають зірки фільму зараз
Елайджа Вуд – Фродо
Здається, Елайджа Вуд не збирається залишати лави акторів, які заключили договір із часом. Його кар'єра не знижує обертів, а сам актор, як і раніше, експлуатує свою дитячу зовнішність: великі блакитні очі і погляд безневинної дитини. Він знімається в чорних комедіях (Уінфред), ексцентричних серіалах (Детективне агентство Дірка Джентлі), блокбастерах (Останній мисливець на відьом).
Вігго Мортенсен – Арагорн
Вігго – найцікавіший актор з першої трійки. Здавалося б, він не з'являється весь час перед очима, після Арагорна у нього не було персонажів, які стали б культовими, у нього не так багато робіт, як у Орландо Блума або Елайджи Вуда. При цьому його можна назвати більш успішним актором, оскільки на його рахунку головні ролі в улюблених критиками фільмах: Виправдана жорстокість, Порок на експорт, Дорога, Небезпечний метод, Країна благоденства.
Орландо Блум – Леголас
На початку 2000-х білявий ельф Леголас був об'єктом зітхання жіночої половини глядачок. Трилогія Хоббіт, де цей персонаж з'явився знову, довела, що Орландо Блум о-го-го. Також актор був зіркою не менш популярною франшизи, Піратів Карибського моря з Джонні Деппом, а в 2018 році він, намагаючись уникнути зниження популярності, розпочав зйомки у фентезі-серіалі Карнівал Роу разом із Карою Делевінь.
Іен МакКеллен – Гендальф
Сер Іен МакКеллен, незважаючи на поважний вік – 79 років, продовжує активну творчу діяльність. Після епохальної ролі Гендальфа він примудрився знятися ще в Коді да Вінчі, отримати роль Магнето в Людях Ікс, зіграти в хорошому міні-серіалі Ув'язнений, озвучити купу мультиків і при цьому працювати в театрі.
Лів Тайлер – Арвен
Перед тим, як зіграти свою найвідомішу роль, Лів вже знялася в декількох успішних картинах, в тому числі у фільмах Краса і Армагеддон. Зараз актриса виховує трьох дітей, а в 2016 році дебютувала як кінопродюсер.
Шон Астін – Сем
Хоча актор досі знімається в кіно, роль незграбного, але хороброго хоббіта Сема поки залишається його найбільш пізнаваною роботою. У 2004 році в співавторстві з Джо Лейденом опублікував книгу Туди і назад: Розповідь актора, в якій поділився враженнями про зйомки в трилогії Володар перснів.
Джон Ріс-Девіс – Гімлі
74-річного актора можна побачити в різних фільмах, але в основному досить скромних – у порівнянні з Володарем перснів. З 2016 року зіграв одну з другорядних ролей в першому сезоні фентезі-серіалу Хроніки Шаннари, продовження якого вийшло на екрани в 2018 році. З повнометражних фільмів варто відзначити пригодницьку стрічку Під маскою, що розповідає історію найманого вбивці з Ост-Індської торгової компанії, що прагне сховатися від свого минулого.
Шон Бін – Боромир
Після кількох десятків прохідних ролей, що послідували за Володарем перснів: Братство персня, Шону Біну пощастило пережити другу хвилю слави. У 2011 році він отримав роль короля Півночі Неда Старка в епохальному фентезі-серіалі Гра престолів. Щоправда, його участь в проекті обмежилася одним сезоном, але воно того варте!
Енді Серкіс – Голум
Актор-першопроходець в технології motion capture, що дозволяє "захоплювати" акторську гру для подальшого створення комп'ютерних персонажів фільмів та ігор. Таких проектів за останні роки в його кар'єрі було досить багато: Кінг-Конг, Повстання планети мавп, Пригоди Тінтіна: Таємниця єдинорога, трилогія Хоббіт, Планета мавп: Революція, Зоряні війни: Пробудження сили, Планета мавп: Війна і Зоряні війни: Останній джедай. Також актор знявся у фільмі Месники: Ера Альтрона (де йому не довелося зніматися з датчиками на обличчі).
І ще: Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
-
18:23Користувачі Google Pixel скаржаться на низьку якість дзвінків
-
18:13Понад половина ісландців вірять в існування ельфів
-
18:08MONATIK – Все, что мне нужно: вийшов саундтрек до фільму Секс і нічого особистого
-
17:54Названа несподівана причина безсоння
-
17:42Чоловік зробив 30 косметичних операцій, щоб стати корейцем
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
17:21Роналду продає свій особняк у Манчестері
-
17:13Мегапопулярна alyona alyona знялася в ефектній фотосесії
-
17:00Сценарій до Нового року 2019 для дорослих: ідеї новорічного свята
-
16:51Знімки підводного світу на поверхні води
-
16:41Kia розповість про "емоційну комунікацію" між водієм і машиною
-
16:25Кейт Хадсон вперше показала новонароджену донечку
-
16:12У США собака-поводир став магістром
-
15:56Цей фрукт допоможе зробити живіт плоским
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:43Творці AnTuTu закликали не порівнювати продуктивність пристроїв на Android і iOS
-
15:21Володар перснів: як змінилися актори фільму за 17 років
-
15:10Художниця перетворює котиків у персонажів аніме
-
14:56Робб Старк передбачив фінал Гри престолів
-
14:44Кендалл Дженнер у новій дикій фотосесії
-
14:22Невже це правда: заради чого українці нехтують сексом
-
14:15Кіт, який застряг у вітрині, став новим мемом: фото
-
14:0510 найкращих українських книг 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
13:55Археологи дослідили тюрму Дракули у Трансильванії
-
13:45Сучасна історія Попелюшки: чарівні фото
-
17:00Сценарій до Нового року 2019 для дорослих: ідеї новорічного свята
-
15:21Володар перснів: як змінилися актори фільму за 17 років
-
14:0510 найкращих українських книг 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
12:15Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
-
10:19Популярна музика: нові пісні тижня, які ви могли пропустити
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 20 грудня
- 19 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 7 серія – дивитися онлайн 19-12-2018
-
17:25ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році
-
13:40Лестер – Манчестер Сіті: як Зінченко забив вирішальне пенальті (відео)
-
12:15Як прикрасити дім на Новий рік 2019: ідеї та декор своїми руками
-
10:18Сучасний рок: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
07:33Яку погоду очікувати в Україні 19 грудня
- 18 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 6 серія – дивитися онлайн 18-12-2018
-
17:19Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
-
15:20Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото
-
12:40THE HARDKISS – Коханці: дивіться новий крутий кліп гурту
-
12:00Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
-
08:555 ознак того, що кава не приносить вам користі
-
07:14Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні
- 17 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 5 серія – дивитися онлайн 17-12-2018
-
18:13П'ять легких способів побороти зимову втому
-
15:12Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря
-
14:00Новорічна ялинка 2019: поради, як обрати зелену красуню
-
12:14Подарунки на Миколая коханому: ідеї, що подарувати хлопцю чи чоловіку
-
09:31Міс Всесвіт 2018: як виглядає переможниця конкурсу