Володар перснів: як змінилися актори фільму за 17 років

Здається, захоплюючий Володар перснів вийшов на екрани зовсім недавно, а пройшло вже цілих 17 років! Так-так, 10 грудня 2001 року світ вперше побачив Братство персня. Вирішили дізнатися, де наші улюблені герої зараз і як вони виглядають.

Володар перснів – той тип фільмів, які через роки виглядають ще цікавішими, прекраснішими і дивовижнішими, ніж раніше! Дивіться, як виглядають актори культового фільму 17 років по тому.

Читайте також: Міцний горішок: як виглядають зірки фільму зараз

Елайджа Вуд – Фродо

Здається, Елайджа Вуд не збирається залишати лави акторів, які заключили договір із часом. Його кар'єра не знижує обертів, а сам актор, як і раніше, експлуатує свою дитячу зовнішність: великі блакитні очі і погляд безневинної дитини. Він знімається в чорних комедіях (Уінфред), ексцентричних серіалах (Детективне агентство Дірка Джентлі), блокбастерах (Останній мисливець на відьом).

Вігго Мортенсен – Арагорн

Вігго – найцікавіший актор з першої трійки. Здавалося б, він не з'являється весь час перед очима, після Арагорна у нього не було персонажів, які стали б культовими, у нього не так багато робіт, як у Орландо Блума або Елайджи Вуда. При цьому його можна назвати більш успішним актором, оскільки на його рахунку головні ролі в улюблених критиками фільмах: Виправдана жорстокість, Порок на експорт, Дорога, Небезпечний метод, Країна благоденства.

Орландо Блум – Леголас

На початку 2000-х білявий ельф Леголас був об'єктом зітхання жіночої половини глядачок. Трилогія Хоббіт, де цей персонаж з'явився знову, довела, що Орландо Блум о-го-го. Також актор був зіркою не менш популярною франшизи, Піратів Карибського моря з Джонні Деппом, а в 2018 році він, намагаючись уникнути зниження популярності, розпочав зйомки у фентезі-серіалі Карнівал Роу разом із Карою Делевінь.

Іен МакКеллен – Гендальф

Сер Іен МакКеллен, незважаючи на поважний вік – 79 років, продовжує активну творчу діяльність. Після епохальної ролі Гендальфа він примудрився знятися ще в Коді да Вінчі, отримати роль Магнето в Людях Ікс, зіграти в хорошому міні-серіалі Ув'язнений, озвучити купу мультиків і при цьому працювати в театрі.

Лів Тайлер – Арвен

Перед тим, як зіграти свою найвідомішу роль, Лів вже знялася в декількох успішних картинах, в тому числі у фільмах Краса і Армагеддон. Зараз актриса виховує трьох дітей, а в 2016 році дебютувала як кінопродюсер.

Шон Астін – Сем

Хоча актор досі знімається в кіно, роль незграбного, але хороброго хоббіта Сема поки залишається його найбільш пізнаваною роботою. У 2004 році в співавторстві з Джо Лейденом опублікував книгу Туди і назад: Розповідь актора, в якій поділився враженнями про зйомки в трилогії Володар перснів.

Джон Ріс-Девіс – Гімлі

74-річного актора можна побачити в різних фільмах, але в основному досить скромних – у порівнянні з Володарем перснів. З 2016 року зіграв одну з другорядних ролей в першому сезоні фентезі-серіалу Хроніки Шаннари, продовження якого вийшло на екрани в 2018 році. З повнометражних фільмів варто відзначити пригодницьку стрічку Під маскою, що розповідає історію найманого вбивці з Ост-Індської торгової компанії, що прагне сховатися від свого минулого.

Шон Бін – Боромир

Після кількох десятків прохідних ролей, що послідували за Володарем перснів: Братство персня, Шону Біну пощастило пережити другу хвилю слави. У 2011 році він отримав роль короля Півночі Неда Старка в епохальному фентезі-серіалі Гра престолів. Щоправда, його участь в проекті обмежилася одним сезоном, але воно того варте!

Енді Серкіс – Голум

Актор-першопроходець в технології motion capture, що дозволяє "захоплювати" акторську гру для подальшого створення комп'ютерних персонажів фільмів та ігор. Таких проектів за останні роки в його кар'єрі було досить багато: Кінг-Конг, Повстання планети мавп, Пригоди Тінтіна: Таємниця єдинорога, трилогія Хоббіт, Планета мавп: Революція, Зоряні війни: Пробудження сили, Планета мавп: Війна і Зоряні війни: Останній джедай. Також актор знявся у фільмі Месники: Ера Альтрона (де йому не довелося зніматися з датчиками на обличчі).

І ще: Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму