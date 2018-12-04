Міцний горішок: як виглядають зірки фільму зараз

Культовий Міцний горішок вийшов на екрани у 1988 році. Практично відразу після прем'єри фільм став дуже популярним, а головний актор Брюс Вілліс отримав всесвітню славу. Дивіться, як за 30 років змінилися актори, що виконали головні ролі у Міцному горішку.

Фільм Міцний горішок став настільки успішним, що в подальшому було знято ще чотири фільми-продовження: Міцний горішок 2, Міцний горішок 3: Помста, Міцний горішок 4.0 і Міцний горішок: Хороший день, щоб померти. Розповідаємо, як змінилися актори фільму і публікуємо їх фото тоді і зараз.

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Алан Рікман

Британський актор Алан Рікман зіграв у фільмі Міцний горішок головного лиходія – ватажка банди терористів Ганса Грубера. На той момент він знімався в кіно і телеспектаклях вже більше десяти років. Хоча фільмографія Рікмана досить велика, актора знають в основному як виконавця ролі професора Северуса Снейпа у всіх частинах фільму про Гаррі Поттера. Алан Рікман, лауреат премій "Золотий глобус", "Еммі" і BAFTA, помер в січні 2016 року... актор не дожив п'ять тижнів до свого 70-річного ювілею.

Бонні Беделіа Калкін

Бонні Беделіа Калкін – тітка Маколея Калкіна. Вона народилася в 1948 році, і її кар'єра стартувала в 1960 році. У 1983 актриса отримала премію Золотий Глобус за роль у фільмі Серце, як колесо. Після зйомок у Міцному горішку, Бонні активно продовжила зніматися з кіно, що робить і зараз, у свої 70 років.

Олександр Годунов

Радянський і американський актор, артист балету і кіно. Його бездоганна техніка танцю підкорила серця глядачів, а ролі в кінофільмах стали видатними і такими, що запам'ятовуються. Крім балетних постановок, Олександр Годунов знявся більш ніж в 17 кінофільмах. Після Міцного горішка він знімався у фільмах Камінь вікінгів, Музей воскових фігур, Норт та інших. Помер артист в 1995 році через ускладнення гепатиту, викликаного внаслідок хронічного алкоголізму.

Джеймс Шигета

Серед найвідоміших робіт актора у кіно – ролі в голлівудських фільмах Драйв, Якудза, Міцний горішок, де він грав пана Такагі – главу корпорації Накотомі, і багатьох інших. Останнім фільмом за його участю був Брат Якудзи. Стрічка вийшла в прокат в 2000 році. Також Шигета озвучував різні мультфільми, серед них Аватар: Легенда про Аанга і Мулан. Останні роки життя він рідко виходив на вулицю, помер від інсульту в 2014 році.

Реджинальд ВелДжонсон

Актор став відомий широкій публіці саме завдяки ролі у фільмі Міцний горішок. Після цієї ролі актора стали запрошувати, як і кіно, так і в телепроекти. Наразі Реджінальж знімається в серіалах, а також часто з'являється на американському телебаченні.

Брюс Вілліс

У чому ж секрет успіху Брюса? Перший – це неймовірна харизма. Другий – вміння привертати до себе увагу глядача намертво, змушуючи разом з ним проходити всі складні перипетії сюжету. І третій – незважаючи на типову зовнішність, вигляд Брюса Вілліса має кілька пам'ятних особливостей. Його характерні зморшки навколо очей: його трохи насмішкуватий погляд важко сплутати з кимось ще. Сьогодні актор продовжує зніматися в кіно, будучи одним з найуспішніших акторів Голлівуду, займається продюсуванням і навіть випустив кілька музичних альбомів.

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