Як запропонувати партнеру відкриті стосунки: відповідь психологів

Деяким парам з часом хочеться внести якесь різноманіття у своє статеве життя, задумуючись про новий формат стосунків. Психолог з університету Мічигану розповів, як запропонувати коханій людині спробувати розширити кількість сексуальних партнерів.

Починати розмову про відкриті відносини варто здалеку – можливо, відповідний момент підвернеться за келихом вина, коли ви почнете згадувати знаменитостей, з якими були б не проти зайнятися сексом.

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Не починайте цю розмову під час сварки, – говорить Террі Конлі, психолог з університету Мічігану, що вивчає сексуальність.

Якщо ви точно вирішили покінчити з моногамією, будьте чесні і відверті з партнером і обговоріть правила. Причин, через які люди віддають перевагу відкритим відносини, може бути кілька – від розбіжності лібідо до нудьги і бажання нових відчуттів. До відкритих відносин зазвичай готові пари без забобонів, в яких обидва партнери не схильні ревнувати.

Чи варто переходити від розмов про поліаморію до практики – вирішувати вам двом. Але навіть спільні фантазії на цю тему можуть повернути пристрасть у ваші стосунки, каже психотерапевт Естер Перель. Якщо бюджет дозволяє вам звернутися до фахівця, питання відкритих відносин можна обговорити на парній терапії.

Якщо обидві сторони готові до нового етапу, встановіть випробувальний термін, рекомендує психолог. Якщо через пару місяців ваш партнер незадоволений новим форматом стосунків, доведеться вирішити, чи припиняти ці стосунки взагалі, чи повернутися до добре знайомої моногамії.

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