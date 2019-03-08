Пішов наліво: психологи назвали головні причини чоловічих зрад

Названі найпоширеніші причини чоловічої невірності. З такими проблемами зіткнулися багато пар.

Потреба в емоційній близькості, підтримці. Хоча чоловіки не так потребують того, щоб їх вислухали, періодично їм потрібна підтримка. Тільки часто, коли вони приходять за цим до своєї коханої, отримують вагон моралі.

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Відсутність сексу. Важливо завжди пам'ятати, що секс – це невід'ємна частина будь-яких стосунків. Тому, якщо чоловіки не отримують його від коханої жінки, то найчастіше знаходять його на стороні. Також вони часто зраджують, коли їх сексуальне життя з партнеркою стає нудним і прісним.

Часті сварки. Це теж можлива причина чоловічої зради. Натерпівшися від сварливої ​​жінки, яка часто "виносить мозок", чоловіки раптом можуть зустріти повну їй протилежність: м'яку і ніжну дівчину. (Яка, до речі, така няшка теж до пори до часу).

Названі найпоширеніші причини чоловічої невірності

Бажання самоствердитися. Таке бажання виникає в основному у закомплексованих і невпевнених у собі чоловіків. Володіння кількома жінками одночасно підвищує їх самооцінку.

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