Як запобігти зневодненню під час подорожі

Зневоднення може викликати у вас втому, головний біль та сухість шкіри. Особливо гостро ця проблема постає під час подорожей і тривалих поїздок. Але не хвилюйтеся – є речі, які ви можете зробити, щоб збільшити споживання води, не змушуючи себе пити. Ось 4 способи уникнути зневоднення!

Купіть велику пляшку

Наступного разу, коли ви опинитеся у магазині, купите найбільшу пляшку з водою, яку ви можете реально носити з собою. Беріть її куди завгодно, а коли вип'єте, відразу ж наповнюйте. Є також додатковий бонус: вам не потрібно купувати більше однієї пластикової пляшки під час поїздки, таким чином, використовуючи менше пластику.

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Виберіть правильні закуски та десерти

Ви можете отримати трохи води з їжі, яку ви їсте, наприклад, з овочів, тому подумайте про те, щоб у вашому раціоні завжди був салат. Що стосується основної страви, замовляйте їх з низьким вмістом солі, адже високе споживання солі тільки зневоднює вас. Замість шматочка торта на десерт замовте фруктовий салат.

У вашому раціоні мають бути свіжі салати

Склянка до їжі та склянка після

Неважливо, вдома або в ресторані, випийте склянку води, перш ніж приступити до трапези. Коли вам принесуть рахунок, попросіть ще одну склянку води.

Скільки алкоголю, стільки й води

"Якщо ви п'єте алкогольні напої, одна порада – робити це з рівною кількістю води. Це гарна ідея, тому що алкоголь діє як сечогінний засіб, що означає, що він видаляє воду з організму. Пиття рівної кількості води може протидіяти цьому, запобігаючи зневодненню" , – наголошують експерти.

Бокал вина обов'язково запивайте таким же бокалом води

Бережіть себе та не забувайте про те, що пити воду надзвичайно корисно та потрібно для вашого здоров'я та відмінного самопочуття!

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