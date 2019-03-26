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Як запобігти переїданню: прості методи
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Іноді так і хочеться закрити рот на замок, але це просто неможливо. Фахівці нагадують, що на кількість споживаної їжі впливають і її зовнішній вигляд, і тарілка, і аромат, і колір, і звуки, які нас оточують. Що ж робити, щоби не переїдати?
Обідаючи біля комп'ютера або телевізора ми самі того не помічаючи, з'їдаємо значно більше, ніж потрібно. Крім того, самим процесом їжі ми практично не насолоджуємося, адже вся наша увага прикута до екрана. Відповідно мозок не отримає бажаного імпульсу, який буде свідчити про те, що ви наїлися.
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"Тому перше і одне з основних правил – їсти тільки за столом, повільно та ретельно пережовуючи їжу і насолоджуючись процесом. При цьому не потрібно відволікатися на перегляд серіалу або листування у соціальних мережах", – наголошує лікар-дієтолог Людмила Бабич.
У процесі поглинання їжі важливу роль відіграють очі, – ви повинні насолоджуватися виглядом своєї страви і прикидати "на око" скільки ви з'їли, усвідомлюючи, що цієї порції цілком достатньо для насичення.
"Відмовтеся від великих тарілок – психологічно вони викликають бажання наповнити їх їжею по самі вінця. Їжте з невеликих тарілок, – так психологічно порція здається більшою. До речі, є ще один дієвий психологічний прийом – купіть собі тарілку синього, сірого або чорного кольору – ці кольори знижують апетит. Це пояснюється тим, що в природі, в натуральних продуктах, такі кольори практично не зустрічаються, тому апетиту вони просто не викликають, на відміну від, наприклад, червоного і оранжевого, які розпалюють апетит через асоціації, які викликають", – каже лікар.
Насолоджуйтесь улюбленими стравами, і не забувайте про те, що ви є тим, що ви їсте ;)
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