Як запах партнера насправді впливає на людину

Прекрасне відчуття любов та дорога людина поряд здатні не лише покращувати самопочуття та знижувати рівень стресу і болю. Незвичайні властивості має і запах партнера!

Канадські науковці вирішили дослідити, чи існує зв'язок між сном та ароматом партнера. Так і виник експеримент за участю 155 осіб, які одну ніч спали на чистій подушці, а другу - на подушці з футболкою свого партнера, у якій він ходив добу.

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Увесь час учені відстежували якість сну всіх добровольців і виявили, що під час сну з футболкою коханої людини у піддослідних був значно спокійніший стан. Такий ефект навіть порівняли зі снодійними препаратами.

Аромат другої половинки покращує сон

До слова, не лише науковці побачили дію запаху, а й люди, які брали участь в експерименті. Тому такий "трюк" можна використовувати під час переїздів чи напередодні складних подій.

Запах близької людини дарує відчуття безпеки

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