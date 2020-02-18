Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Як запах партнера насправді впливає на людину

  • 31
Незвичайний ефект запаху партнера - фото 1
Незвичайний ефект запаху партнера

Прекрасне відчуття любов та дорога людина поряд здатні не лише покращувати самопочуття та знижувати рівень стресу і болю. Незвичайні властивості має і запах партнера!

Канадські науковці вирішили дослідити, чи існує зв'язок між сном та ароматом партнера. Так і виник експеримент за участю 155 осіб, які одну ніч спали на чистій подушці, а другу - на подушці з футболкою свого партнера, у якій він ходив добу.

І ще: Учені виявили несподівану користь смартфонів

Увесь час учені відстежували якість сну всіх добровольців і виявили, що під час сну з футболкою коханої людини у піддослідних був значно спокійніший стан. Такий ефект навіть порівняли зі снодійними препаратами.

Аромат другої половинки покращує сон - фото 386691
Аромат другої половинки покращує сон

До слова, не лише науковці побачили дію запаху, а й люди, які брали участь в експерименті. Тому такий "трюк" можна використовувати під час переїздів чи напередодні складних подій.

Запах близької людини дарує відчуття безпеки - фото 386690
Запах близької людини дарує відчуття безпеки

Читайте також: Як сон впливає на кар'єру: несподіване дослідження

Джерело: ЙОД
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
  • 16 лютого, 16:54
  • 352
Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)
  • 16 лютого, 18:50
  • 1552
Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
  • 15 лютого, 22:09
  • 809
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія