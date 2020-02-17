Учені виявили несподівану користь смартфонів

Науковці одні за одними знаходить негативні наслідки залежності від гаджетів, але все ж американським дослідникам вдалось відшукати і щось хороше у смартфонах. Детальніше читайте далі.

Учені зі Школи журналістики та комунікації у США заявили, що смартфон поряд може покращити рівень концентрації. Можна впевнено говорити, що існує доволі тісний зв'язок між наявністю гаджетів та нормальною роботою мозку сучасних людей. Не обов'язково використовувати мобільний телефон, адже навіть те, що він поблизу, допомагає почуватись спокійніше та краще концентруватись.

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Це підтвердив експеримент за участю 125 осіб, яких розділили на три команди. У першої бути смартфон, але не можна було телефонувати чи надсилати повідомлення, у другої забрали гаджети, а третій можна було лише покласти смартфон поряд, але не використовувати його.

Як смартфони впливають на настрій

Всі піддослідні мали провести 6 хвилин у темній кімнаті. Відзначимо, що ніхто не знав про тривалість перебування у не надто комфортному середовищі, але кожен мав при собі особливий прилад, який визначав рівень хвилювання, радості, концентрації.

Виявилось, що люди, смартфони яких лежали поряд, мали найвищі показники всіх позитивних емоцій та здатності сконцентруватись. Трохи гірший результат був у тих, кому можна було використовувати гаджети, а найбільше хвилюватись ті, хто не мав доступу до своїх мобільних.

Як смартфони впливають на настрій

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