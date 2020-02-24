Як замовити довідку про несудимість онлайн: інструкція від МВС

У МВС розповіли, як швидко і просто замовити довідку про несудимість, не виходячи з дому. Детальніше читайте далі.

Довідка про несудимість потрібна для багатьох речей, приміром, влаштуватись на роботу, взяти участь у тендері, оформити громадянство, просто поновити документи чи зробити візу для виїзду закордон.

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Тому для українців вирішили полегшити умови отримання цієї довідки, адже її можна безкоштовно замовити онлайн на сайті головного сервісного центру МВС.

Як замовити довідку про несудимість онлайн:

Зареєструйтеся через Кваліфікований електронний підпис (фізичної особи) або Bank ID (у цьому випадку довідка буде лише у паперовому варіанті)

Заповніть електронну форму

Перевірте статус готовності довідки та отримайте повідомлення про готовий документ онлайн

Заберіть довідку в сервісному центрі МВС, який ви вказали (не забудьте документи)

Важливі нюанси:

Відправлення електронної форми здійснюється лише за допомогою персонального комп’ютера на якому встановлено ОС Windows

При замовленні довідки онлайн збережіть її номер. Це дозволить Вам самостійно перевіряти статус її готовності.

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