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Як замовити довідку про несудимість онлайн: інструкція від МВС

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Довідка про несудимість онлайн: інструкція - фото 1
Довідка про несудимість онлайн: інструкція

У МВС розповіли, як швидко і просто замовити довідку про несудимість, не виходячи з дому. Детальніше читайте далі.

Довідка про несудимість потрібна для багатьох речей, приміром, влаштуватись на роботу, взяти участь у тендері, оформити громадянство, просто поновити документи чи зробити візу для виїзду закордон.

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Тому для українців вирішили полегшити умови отримання цієї довідки, адже її можна безкоштовно замовити онлайн на сайті головного сервісного центру МВС.

Як замовити довідку про несудимість онлайн:

  • Зареєструйтеся через Кваліфікований електронний підпис (фізичної особи) або Bank ID (у цьому випадку довідка буде лише у паперовому варіанті)
  • Заповніть електронну форму
  • Перевірте статус готовності довідки та отримайте повідомлення про готовий документ онлайн
  • Заберіть довідку в сервісному центрі МВС, який ви вказали (не забудьте документи)
Як замовити довідку про несудимість онлайн: інструкція від МВС - фото 387983

Важливі нюанси:

  • Відправлення електронної форми здійснюється лише за допомогою персонального комп’ютера на якому встановлено ОС Windows
  • При замовленні довідки онлайн збережіть її номер. Це дозволить Вам самостійно перевіряти статус її готовності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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