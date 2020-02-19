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Названо середню зарплату в Україні за 2019 рік
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Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року, яка, за законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", враховується для обчислення пенсії.
Так, за даними ПФУ, рівень середньої зарплати в Україні за 2019 рік склав 9 205,19 гривні. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду в Facebook.
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Також Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати за грудень 2019 року, який відповідно до законодавства враховується для нарахування пенсії – 10 583,10 гривні.
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