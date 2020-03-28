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Карантин Коронавірус

Як залишатись у формі, не покидаючи дім

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Як схуднути під час карантину - фото 1
Як схуднути під час карантину

До літа залишилось не так багато часу, тому пора братись за власну фігуру. І карантин не є причиною не займатись спортом, адже і без тренажерного залу можна покращити форму.

Ні для кого не таємниця, що хороша фізична форма залежить від активності. Хоч вдома і немає тренажерів, однак це не означає, що можна попрощатись з мрією підтягнути фігуру до спекотного сезону. Існують ефективні способи покращити свій стан не покидаючи дім.

І ще: Що їсти, щоб позбутись жиру на животі

  • Вправи на кухні. Мало хто взагалі не готує, зате поїсти люблять всі. Поєднайте корисне з приємним: поки страви готуються – присідайте, качайте прес, робіть нахили та стрибайте.
  • Сходи. Всім, хто живе у багатоповерхових будинках, пощастило мати безплатний "тренажер" для кардіо – сходи. Забудьте про ліфт та спробуйте кожного дня проходити по 10-20 поверхів.
Як схуднути під час карантину - фото 394624
Як схуднути під час карантину
  • Перерва від роботи. Якщо ви працюєте на домашньому режимі, то не зайвим буде щогодини виділяти всього 5 хвилин на те, щоб розрухатись.
  • Їжа. Довге перебування вдома змушує зайвих раз відчиняти холодильник та спокушатись на доволі сумнівні смаколики. Влаштуйте собі домашній ресторан та готуйте улюблені і нові страви, які забиратимуть більше часу, але не дозволятимуть щогодини ходити у пошуках їжі. Трапеза має стати для вас окремим дійством без гаджетів та зі смаком.
Як схуднути під час карантину - фото 394625
Як схуднути під час карантину

Читайте також: Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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