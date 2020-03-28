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Що їсти, щоб позбутись жиру на животі
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Дієтологи розповіли, які продукти варто додати у раціон, щоб попрощатись з жиром на животі і не тільки. Звісно ж, це не означає, що ці смаколики можна їсти в необмежених кількостях.
Науковці вже доволі довго наголошують на тому, що жир на животі є небезпечним для здоров'я, адже його наявність збільшує ризики захворювань серця та діабету. Тому важливо не лише уважно ставитись до кількості їжі, а й до того, що входить до трапези.
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Фахівці розповіли, що деякі продукти дозволяють позбутись жиру на животі та загалом, якщо регулярно мати їх у раціоні.
"Дослідження показали, що вживання білка підвищує метаболізм та автоматично зменшує жир на животі. Щоб позбутись його завдяки білковим продуктам, їх потрібно вживати із розрахунком 1,5 грамів на кілограм ваги. Приміром, людині із вагою у 70 кг потрібно щодня вживати близько 105 грамів білків", – діляться дієтологи.
До білкових продуктів входять яйця, бобові, нежирні м'ясо та риба, а справжній білковим суперфудом вважається домашній сир. Він має чимало білків, а також доволі низький вміст жиру, що позитивно позначається на фігурі.
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