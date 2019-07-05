Як залежність від смартфона впливає на кількість сексуальних партнерів

Залежність від смартфонів впливає на інтимне життя

Американські та британські вчені опитали 3400 студентів у США і з'ясували, як смартфони впливають на душевне здоров'я й інтимне життя респондентів. Висновок вас однозначно вразить!

Деякі спостереження не були дивовижними: так, вчені виявили зв'язок між залежністю від смартфона і схильністю до тривожного розладу і депресії.

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Але з'ясувалося й інше: частка студентів, у яких було двоє або більше сексуальних партнерів за останній рік, була значно вища серед тих, хто постійно "зависав" у телефоні – 37,4% проти 27,2%. Ті ж, у кого було понад шість сексуальних партнерів, користувалися смартфоном вдвічі більше за однолітків.

Дослідники пов'язують цю тенденцію з додатками для знайомств і соцмережами. Найактивніші користувачі смартфонів також часто відзначали у себе таку якість, як імпульсивність.

Щоб визначити, наскільки учасники опитування залежні від смартфона, дослідники запропонували їм анкету, у якій було 156 питань. Серед них такі:

Чи скаржаться ваші родичі і друзі, що ви постійно в телефоні?

Чи складно вам сконцентруватися на роботі чи навчанні через те, що постійно відволікаєтеся на смартфон?

Чи відчуваєте ви занепокоєння, коли телефон далеко?

Чи збільшився час, який проводите онлайн?

Чи відчуваєте ви фізичні ознаки втоми від екрана?

Залежним від смартфона виявився кожен п'ятий опитаний, 64% з них – дівчата.

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