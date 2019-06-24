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Які знаки Зодіаку найчастіше страждають від самотності
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Темперамент деяких знаків Зодіаку змушує їх бути особливо вибагливими у пошуках другої половинки, а чимало з них й зовсім обирають шлях самотності. Представники яких знаків найчастіше залишаються наодинці - читайте далі.
Є багато людей, які проводять левову частину свого життя без романтичних стосунків. Астрологи вважають, що інколи на любовні моменти впливає знак Зодіаку, під яким вони народились. Тому люди можуть залишатись наодинці тривалий час.
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Діва. Це один із найскладніших знаків, адже його представники неймовірно принципові та вперті. Їм не подобається змінювати себе та свої плани заради інших, тому про компроміси можна забути. До того ж, вони дуже вимогливі і ставлять дуже високу планку для своєї половинки. Відтак, витримати цей несолодкий характер під силу далеко не всім.
Рак. Тут справа в емоційності та чутливості, адже ці люди можуть дуже довго шукати свій ідеал або ж кидатися в обійми тих, хто ставиться доброзичливо у складні моменти. До того ж, навіть у стосунках Раки можуть частенько сумніватись у власному виборі, а також інколи надто близько до серця брати дрібниці.
Водолій. Ще один знак Зодіаку, який обожнює ідеалізувати людей. Тому не варто дивуватись, що рано чи пізно приходить розчарування. Цей стан може вибити Водолія з колії, адже він лише звик до того, що у його особистому просторі є ще хтось. І справді, таким людям комфортно наодинці із собою, вони вміють насолоджуватись свободою.
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