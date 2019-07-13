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Ця смачна дієта продовжує життя
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Ні для кого не таємниця, що харчування впливає не лише на самопочуття, а й на тривалість життя. Медики розповіли про основні принципи раціону для довголіття. Все значно простіше, аніж можна було припустити.
Міжнародна команда науковців дійшла до висновку, що протизапальна дієта здатна відчутно продовжити тривалість життя. Це підтвердив експеримент за участю 70 тисяч мешканців Швеції віком від 45, який тривав 16 років. Весь цей час за здоров'ям добровольців уважно стежили.
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Виявилось, що ті люди, які дотримувались протизапальної дієти, мали на 20% нижчі шанси померти завчасно, аніж ті, хто не переймались своїм харчуванням. Медики наголошують, що навіть незначне дотримання такого раціону здатне відчутно покращити самопочуття.
У чому особливість цієї дієти? До неї входять продукти, які мають протизапальні властивості, приміром, овочі, фрукти, зелень, цільнозерновий хліб, рослинні олії, чорний шоколад, червоне вино, чай, кава і знежирений сир.
Водночас є перелік не надто корисних смаколиків, від яких краще відмовитись. Серед них різноманітні снеки, газовані та солодкі води, червоне м'ясо та м'ясні субпродукти.
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