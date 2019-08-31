Чому волоські горіхи обов'язково варто їсти всім

Американські науковці пояснили, чому волоські горіхи потрібно їсти регулярно. Навіть невелика кількість горіхів у день здатна змінити життя.

Учені з Університетів Коннектикуту та Техасу дійшли до висновку, що волоські горіхи містять хімічні речовини, які значно важливіші для організму, але вважалося раніше.

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Виявилось, що навіть незначна кількість горіхів у раціоні здатна позитивно впливати на роботу та стан кишківника, знизуючи ризики запалення та навіть деяких онкозахворювань.

Горіхи захищають організм від запалень

Тому медики наголошують, що волоськими горіхами із їхніми захисними властивостями краще не нехтувати. До того ж, це підтвердили експерименти на гризунах, які вже за два тижні після дієти з горіхами мали значно кращі показники здоров'я.

"У мишей відновлювалась слизова оболонка шлунку вже за 14 днів досліджень, що просто феноменально", – наголошують експерти.

Навіть незначна кількість волоських горіхів приносить користь

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