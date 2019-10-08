Як зайва година роботи впливає на здоров'я

Чимало людей настільки захоплені або ж завалені роботою, що проводять за нею більше часу, аніж виділено на робочий день. Вчені розповіли, чому не варто приділяти навіть одну зайву годину на працю у тиждень.

Німецькі дослідники з університетів Мартіна Лютера та Фрідріха-Александра дійшли до висновку, що збільшення робочих годин за тиждень навіть на 69 хвилин призводить до проблем зі здоров'ям.

І ще: 5 звичок, через які ви витрачаєте значно більше грошей

Виявилось, що держслужбовців навіть трохи більша норма роботи змушує оцінювати свій стан здоров'я гірше та частіше навідуватись до лікарів.

"Демонстрація причинно-наслідкового впливу більш тривалого робочого часу на здоров'я доволі складна, адже потрібно виключати чимало факторів, які важко простежити, приміром, внутрішню мотивацію", – пояснює науковець Каміла Сіган-Рем.

Як зайва робоча година впливає на людей

Тому науковці оцінили дані Соціально-економічної групи за період з 1985 по 2014 роки, коли у дослідженні брали участь понад 12 тисяч осіб. Виявилось, що одна додаткова година у тиждень вже мала відчутні наслідки, адже самооцінка здоров'я піддослідних знизилась на 2%, а частота відвідин лікарів збільшилась на 13%.

Актуально: Прості способи позбутися осінньої хандри