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Як зайва година роботи впливає на здоров'я
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Чимало людей настільки захоплені або ж завалені роботою, що проводять за нею більше часу, аніж виділено на робочий день. Вчені розповіли, чому не варто приділяти навіть одну зайву годину на працю у тиждень.
Німецькі дослідники з університетів Мартіна Лютера та Фрідріха-Александра дійшли до висновку, що збільшення робочих годин за тиждень навіть на 69 хвилин призводить до проблем зі здоров'ям.
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Виявилось, що держслужбовців навіть трохи більша норма роботи змушує оцінювати свій стан здоров'я гірше та частіше навідуватись до лікарів.
"Демонстрація причинно-наслідкового впливу більш тривалого робочого часу на здоров'я доволі складна, адже потрібно виключати чимало факторів, які важко простежити, приміром, внутрішню мотивацію", – пояснює науковець Каміла Сіган-Рем.
Тому науковці оцінили дані Соціально-економічної групи за період з 1985 по 2014 роки, коли у дослідженні брали участь понад 12 тисяч осіб. Виявилось, що одна додаткова година у тиждень вже мала відчутні наслідки, адже самооцінка здоров'я піддослідних знизилась на 2%, а частота відвідин лікарів збільшилась на 13%.
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