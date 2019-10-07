5 звичок, через які ви витрачаєте значно більше грошей

Ви витрачаєтесь щодня на каву з собою. Купуєте інші маленькі радості, які, здавалося б, коштують копійки. Але насправді вони можуть істотно підкосити бюджет. Розповідаємо вам про популярні звички, які можуть суттєво вдарити по вашому гаманцю!

Звичка 1: відсутність бюджету

Якщо ви не будете контролювати свій бюджет, то, на жаль, витрат буде завжди багато. Причому ви не будете навіть знати, на що саме витратилися. Кожен з нас має певні витрати: квартплата, іпотека або кредит, речі для дітей і самого себе. Щоб витрачати було приємно, а після цього залишалися гроші, потрібно обов'язково контролювати свій бюджет.

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Не забувайте про сімейний бюджет

Звичка 2: не просити підвищення зарплати

Той, хто добре працює, має право на відповідну оплату своєї праці. Буде помилкою думати, що в роботі є певна зарплата і вона повинна бути такою протягом усього життя. Доводите вірність компанії багато років? Приносите своїй фірмі надзвичайний дохід? Значить, маєте право отримувати відповідну оплату.

Звичка 3: не стежити за тарифами

Зараз всі користуються смартфонами, інтернетом. Але світ змінюється. Є люди, які використовують одні і ті ж тарифи протягом тривалого часу. Насправді доречно стежити за тарифами, адже вони змінюються, іноді дешевшають. Особливо вигідно підключитися при акції. Це допоможе витрачати менше.

Моніторьте тарифи

Звичка 4: тішити себе солодким

Щоб підняти собі настрій, дехто біжить до сусідньої крамниці по щось солоденьке. Пізніше це обертається проти вас самих: фігура запливає, а гаманець стає тоншим. Не варто картати себе. Але і витрачатися варто з розумом. Замість того, щоб потурати цій звичці, вирушайте в спортзал, а не до холодильника. Спорт підіймає настрій анітрохи не гірше за їжу.

Звичка 5: не планувати відпустку заздалегідь

Обов'язково треба планувати відпустку заздалегідь, щоб заощадити. Наприклад, бронювати авіаперельоти за кілька місяців, номер у готелі. Це все допоможе витрачати менше. Крім того, ґрунтовна підготовка дозволить вивчити цінотворення в певній країні, аби достатньо відкласти грошей для повноцінного відпочинку.

Плануйте подорож заздалегідь

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