Як захиститись від радіоактивного ураження

Російські окупанти у своїй агресії та завойовницьких амбіціях забувають про небезпеку обстрілу по АЕС. Тому нагадуємо, як захиститись від радіоактивного ураження.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України підготували перелік порад щодо захисту від можливого радіоактивного ураження.

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Як уникнути радіоактивного ураження:

За 30-40 хвилин до ураження або в перші години після вжити: калій йодиду (дозування: дорослим 125 мг, дітям до 40 мг тільки одноразово)

5% розчин йоду (дозування: для дорослих від 14 - одноразово випити 40 капель у воді або молоці; для дітей 5-14 років - разово 20 капель у воді або молоці; дітям 2-5 років - розведеним у воді розчином з 20 краплями зробити "йодну сітку"; дітям до 2 років - розведеним у воді розчином з 10 краплями зробити "йодну сітку")

У жодному випадку не перевищуйте дозування!

Як уникнути радіоактивного ураження у приміщенні:

Загерметизувати вікна, двері, люки;

Загорнути продукти в герметичну упаковку;

Захистити органи дихання найпростішими засобами індивідуального захисту;

Щоденно проводити вологе прибирання;

Як уникнути радіоактивного ураження поза приміщенням:

При виході використовувати засоби індивідуального захисту;

Максимально обмежити час перебування на відкритій території;

Перед входом до приміщення обов'язково вимити взуття та одяг водою, утилізувати засоби індивідуального захисту.

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