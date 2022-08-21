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Скільки людей загине у випадку ядерної війни: вчені назвали шокуючі цифри
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Американські дослідники проаналізували вплив можливої ядерної війни на людство. Учені розглянули кілька сценаріїв, та жоден з них не вселяє надії.
Науковці з Американського Міжнародного інституту життя в Кембриджі взялись аналізувати, що відбудеться зі світом у випадку ядерної війни. Команда науковці розробила 6 сценаріїв та вирахувала, як зміняться температури, скільки попелу виникне, а також як постраждає виробництво продуктів, пише Голос Америки.
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В ядерній війні, бомбування міст та промислових районів викличуть шторми вогню, випадання значної кількості попелу у верхні шари атмосфери, попіл пошириться у світі та швидко охолодить планету, – зауважують учені.
Зважаючи на те, що у США та у рф є близько 90% від ядерного потенціалу, то війна між цими країнами завершиться ядерною зимою, страшенним голодом та смертю для понад 60% населення планети (більше як 5 мільярдів осіб). Якщо ядерна війна спалахне між Індією та Пакистаном, у яких менше як 3% ядерного арсеналу світу, то загибель чекає на 2 мільярди людей.
Навіть у випадку регіональної ядерної війни може загинути кожна третя людина на нашій планеті.
Тому дослідники сподіваються, що їхні невтішні прогнози щодо гіпотетичних критичних ситуацій будуть спонукати світ до скорочення ядерного потенціалу. До слова, у серпні відбувається зустріч ООН з представниками 116 країн, яка також ставить за ціль досягнути консенсусу щодо контролю над ядерним озброєнням.
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