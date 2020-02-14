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Як захистити зуби від карієсу: новий метод
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Вчені знайшли новий спосіб запобігти появі карієсу. Для цього китайські дослідники створили захисне покриття, яке до всього ще й відновлює зуби.
Китайці назвали свій винахід пептидним лаком і пояснили, що для його виготовлення використовували природні механізми.
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Вчені розробили спеціальний матеріал, в основі якого натуральний антимікробний пептид H5, що виробляється слинними залозами. З'ясувалося, що ця речовина чудово допомагає захищати зуби від бактерій.
Далі до отриманої речовини вчені додали фосфосерини, які залучили більше іонів кальцію для відновлення емалі, ніж природний H5. В результаті вийшло покриття, яке допомагає вбивати мікроби ще до того, як вони досягнуть поверхні зубів.
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