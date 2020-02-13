Чому вранці не варто їсти банани

Банани вважаються одним із найпопулярніших фруктів і на дієтах, і в різноманітних смаколиках. Тому часто люди обирають їх у якості заміни для сніданку. Чому так не варто робити – читайте далі.

Популярний дієтолог Деріл Джоффрі розповів, що чимало людей допускаються помилки, коли обирають замість повноцінного сніданку банан. Справді, це економить час вранці, але натщесерце їсти цей фрукт – не найкраще рішення.

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"Банани дадуть вам швидкий імпульс енергії, але незабаром ви втомитеся і відчуєте голод. Їх можна назвати природними цукерками – з'їдені вранці без нічого, ці плоди приведуть до збільшення рівня цукру в крові і спровокують загострений апетит, що призводить до переїдання", – відзначив фахівець.

Чому не можна снідати бананами

За словами дієтолога, банани справді є дуже корисним фруктом, адже містять чимало клітковини, калію, магнію та інших речовин, що зміцнюють стан здоров'я. Але вони у жодному випадку не можуть зарядити організм енергією аж до обіду.

"Вживання одних тільки плодів є поганою ідеєю. Потрібно поєднувати їх з корисними жирами – арахісовим маслом, натуральним йогуртом, кашами, які нейтралізують дію цукру і допоможуть запобігти сплеск інсуліну. Без такого балансування багато переваг бананів губляться, в той час як в крові збільшуються рівні цукру та кислоти", – пояснив експерт.

Чому не можна снідати бананами

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