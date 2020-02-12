Американські вчені сконструювали робота для забору крові

Інженери з Ратгерського університету в Нью-Джерсі успішно протестували робота для забору крові. Як пише Engadget, він справляється зі своїми завданнями краще за людей: за допомогою ультразвукового сканера машина швидше знаходить вену і точніше вводить голку.

Під час експериментів встановили, що загальний показник ефективності робота склав 87%, а серед людей з легкодоступними венами – 97%. Як наголошується в доповіді, цей показник вищий, ніж у медичних працівників.

І ще: Винахідлива китаянка купує продукти за допомогою машинки на пульті: відеофакт

При роботі з пацієнтами, у яких погано проглядаються вени, медсестри частіше промахуються і кілька разів вводять голку. Це, за словами творців робота, не тільки сповільнює процес забору крові, а й провокує травми вен. Вони стверджують, що з новим роботом таких проблем буде менше. Крім того, пристрій оснащений модулем для аналізу, куди кров перекачується відразу після забору.

Робот знаходить вену швидше, ніж медсестри

Поки розробники займаються удосконаленням функціоналу робота, а по завершенні робіт планують поставляти його для лікарень і машин швидкої допомоги.

Читайте також: Цей доступний фрукт знижує рівень "поганого" холестерину