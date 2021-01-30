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Як захистити себе від ранньої сивини: лікарі назвали простий спосіб
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Сивина – не тільки естетична проблема, а й своєрідний індикатор не завжди віку, а збою в роботі організмі. Про причини її появи і продукти, які допоможуть відстрочити появу срібла в волоссі розповіла нутриціолог Анна Микільська.
За словами експерта, сивина – це порушення утворення меланіну в волосяний цибулині. Справжніх причин чимало:
- дефіцит мікронутрієнтів (мідь, цинк, кремній, селен, вітаміни групи В, особливо В6, В6, В12)
- відхилення в роботі щитовидної залози
- дефіцит амінокислот (необхідні для утворення меланіну)
- стрес
- надлишок омега 6
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10 продуктів, які допоможуть відстрочити появу сивини:
- кунжут
- чіа
- насіння конопель
- кіноа
- бразильський горіх
- какао натуральний
- водорості
- курага
- рідкий хлорофіл
- шпинат
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Джерело: rbc
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