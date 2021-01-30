Як захистити себе від ранньої сивини: лікарі назвали простий спосіб

Сивина – не тільки естетична проблема, а й своєрідний індикатор не завжди віку, а збою в роботі організмі. Про причини її появи і продукти, які допоможуть відстрочити появу срібла в волоссі розповіла нутриціолог Анна Микільська.

За словами експерта, сивина – це порушення утворення меланіну в волосяний цибулині. Справжніх причин чимало:

дефіцит мікронутрієнтів (мідь, цинк, кремній, селен, вітаміни групи В, особливо В6, В6, В12) відхилення в роботі щитовидної залози дефіцит амінокислот (необхідні для утворення меланіну) стрес надлишок омега 6

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10 продуктів, які допоможуть відстрочити появу сивини:

кунжут

чіа

насіння конопель

кіноа

бразильський горіх

какао натуральний

водорості

курага

рідкий хлорофіл

шпинат

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