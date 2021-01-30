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Як захистити себе від ранньої сивини: лікарі назвали простий спосіб

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Сивина - фото 1
Сивина / pinterest

Сивина – не тільки естетична проблема, а й своєрідний індикатор не завжди віку, а збою в роботі організмі. Про причини її появи і продукти, які допоможуть відстрочити появу срібла в волоссі розповіла нутриціолог Анна Микільська.

За словами експерта, сивина – це порушення утворення меланіну в волосяний цибулині. Справжніх причин чимало:

  1. дефіцит мікронутрієнтів (мідь, цинк, кремній, селен, вітаміни групи В, особливо В6, В6, В12)
  2. відхилення в роботі щитовидної залози
  3. дефіцит амінокислот (необхідні для утворення меланіну)
  4. стрес
  5. надлишок омега 6

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10 продуктів, які допоможуть відстрочити появу сивини:

  • кунжут
  • чіа
  • насіння конопель
  • кіноа
  • бразильський горіх
  • какао натуральний
  • водорості
  • курага
  • рідкий хлорофіл
  • шпинат
Як захистити себе від ранньої сивини: лікарі назвали простий спосіб - фото 445571

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Джерело: rbc
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