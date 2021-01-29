Науковці назвали гарнір, який небезпечний для здоров'я

Картопля фрі несе смертельну небезпеку для здоров'я. До такого висновку прийшли американські вчені під час масштабного дослідження.

В експерименті взяли участь майже 4500 людей, які досягли повноліття. Під час дослідження з'ясувалося, що якщо їсти картоплю фрі частіше як два рази на тиждень, то ризик передчасної смерті збільшується вдвічі. Вживання смаженої у фритюрі картоплі три рази в тиждень збільшує ризик серцевого нападу на 7%.

І ще: Названий найкращий овоч для підтримки здоров'я серця і нирок

Вчені пояснюють таку тенденцію тим, що гарнір готують у величезній кількості олії, яка, яку правило, дуже рідко змінюють, через що в ній утворюються канцерогени. Крім цього в олії є величезна кількість трансжирів, які підвищують рівень "поганого" холестерину. Він своєю чергою осідає на стінках судин, робить їх менш еластичними, а також викликає розвиток серцево-судинних захворювань – наприклад, інсульту і інфаркту.

Фахівці також відзначають, що високий рівень трансжирів в організмі впливає на розвиток деменції, хвороби Альцгеймера та інших захворювань, пов'язаних з роботою мозку.

Також вчені нагадують, що цей гарнір дуже довго перетравлюється і може викликати здуття живота, болі і навіть судоми внаслідок порушення кишкового мікробіому.

Читайте також: Як позбутися почуття голоду взимку