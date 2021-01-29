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Як обрати ідеальний авокадо: кілька секретів
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Під час покупки авокадо треба звертати увагу на багато чинників. Розберемося, як вибрати авокадо в магазині, на що дивитися при покупці і для чого взагалі потрібен цей плід.
Стиглий авокадо – джерело корисних властивостей. Основні властивості авокадо:
- Поліпшення роботи мозку, розвиток пам'яті, зниження ризику захворювання органів серцево-судинної системи
- Поліпшення роботи головною серцевого м'яза, регулювання сольового балансу і підвищення сприйнятливості до стресової ситуації
- Зниження ризику розвитку анемії
- Стимуляція напрацювання червоних кров'яних тілець
- Зниження рівня шкідливого холестерину і захист від виникнення закорковування судин
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Авокадо: як вибрати стиглий плід за відтінком
Перед тим, як вибирати авокадо в супермаркеті треба уважно придивитися на окрас: світло-зелений колір свідчить про недозрілий стан плода, смак такого товару не яскраво виражений, іноді гіркуватий. Найоптимальнішим і правильним забарвленням вважається насичений темно-зелений без будь-яких відтінків.
Як вибрати смачне авокадо: м'якість
Щоб визначити стиглість авокадо, можна спробувати натиснути на шкірку. Якщо залишаться маленькі вм'ятини, які згладжуються, значить, авокадо стиглий. Якщо залишаться глибокі вм'ятини, значить, авокадо перезріло і його варто покласти назад на прилавок.
Як правильно вибрати авокадо в магазині: держак
Вибираючи авокадо, потрібно не забувати про ніжку. Шкірочка під держаком має бути світло-жовтого відтінку. Якщо колір коричневий, краще покласти плід на місце і пошукати кращий.
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