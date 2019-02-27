Як захистити очі від впливу гаджетів

Лікарі невпинно сперечаються між собою: одні переконані, що гаджети негативно впливають на зір, інші вважають, що ніякого впливу вони не роблять. Втім, ніхто не заперечує той факт, що синьо-фіолетова частина спектра – саме те, від чого варто берегти свої очі. Розповідаємо, як це зробити.

Офтальмологи розповіли, що ж потрібно робити для того, щоб захистити свій зір від впливу різних гаджетів.

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Медики уточнили, що на очі впливає саме синьо-фіолетова частина спектра. У гіршому випадку, вона навіть може викликати сліпоту.

Для того, щоб зменшити шкоду від екранів гаджетів, лікарі рекомендують знижувати яскравість, а також збільшувати розмір шрифту. Крім того, фахівці пропонують скорочувати час перебування за пристроями.

Спробуйте не викручувати яскравість на максимум

Активним користувачам гаджетів необхідно робити зарядку для очей. Наприклад, рекомендується кожні 20 хвилин відводити очі бодай на 20 секунд на предмет, розташований на відстані 20 кроків.

Бережіть себе та своє здоров'я!

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