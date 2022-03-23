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війна

Як забруднену воду перетворити на питну: інструкція від UNICEF

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Ці поради допоможуть очистити воду - фото 1
Ці поради допоможуть очистити воду

На жаль, під час війни у багатьох людей можуть бути проблеми з питною водою. Тож в UNICEF розповіли, як забруднену воду перетворити на питну. Візьміть на озброєння ці поради, адже вони можуть врятувати вам життя.

Як розповіли UNICEF у своєму фейсбуці, можна самостійно зробити з забрудненої води питну. Ось що для цього необхідно.

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Як очистити воду, щоб зробити її питною

1. Процідіть воду крізь чисту тканину.

2. Дайте воді відстоятися у чистій і закритій місткості протягом 24 – 48 годин. Після цього утвориться осад.

3. Відфільтруйте воду.

4. Продезінфікуйте воду. Найпростіший спосіб – кип’ятіння.

Як забруднену воду перетворити на питну: інструкція від UNICEF - фото 501574

Якщо у вас немає фільтра, то його можна змайструвати самостійно. Для цього вам знадобиться: гравій або пісок або дерев’яне чи активоване вугілля.

Виконавши ці 4 етапи можна очистити воду з будь-яких джерел (у тому числі з-під крана) від майже усіх шкідників, крім хімічного забруднення.

Збережіть собі цю інструкцію та поділіться нею з рідними та близькими. Це може врятувати життя вам або тим, кого ви любите.

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