Як їсти менше солодкого: всього одна звичка, якої варто позбутись

Якщо ви взялись за своє харчування та намагаєтесь зменшити кількість солодощів у раціоні, то всього одна маленька помилка можна нівелювати всі чудові наміри. І чимало людей не здогадується, яка ж звичка заважає добре почуватись та мати не менш хороший вигляд.

Здавалося б, позбутись тяги до солодкого не так просто через звичайну звичку додавати цукор та влаштовувати чаювання з десертами. Але виявилось, що не тільки зміна раціону є важливою складовою на цьому шляху, передає eatthis.

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Нещодавнє дослідження показало, що споживання солодощів збільшується у період, коли люди погано сплять. Щоб простежити зв'язок між бажанням з'їсти щось з цукром і проблемами зі сном, науковці розглянули моделі харчування 93 підлітків.

Також упродовж 5 ночей вони аналізували режим сну піддослідних. Після цього їх розділили на дві групи: тих, хто спав близько 6 з половиною годин на добу, і тих, хто спав у середньому близько 9 годин.

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Як виявилось, обидві групи споживали приблизно однакову кількість калорій. Однак у тому, що входило у раціон була суттєва різниця.

"Вкорочений сон збільшував ризики у підлітків їсти більше вуглеводів та цукру, а також вживати більше солодких напоїв, аніж тоді, коли вони спали нормально. По суті, зменшення тривалості сну підштовхнуло їх до шкідливої їжі", – пояснює професорка клінічної психології з Університету Янга Кара Дураччо.

Швидше за все, такі страви гарантували швидкі приливи енергії для компенсації недосипання. І хоч це дослідження було зосереджено на підлітках, але решта науковців підтверджують, що й у дорослих спостерігається той же ефект.

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Згідно з дослідженням, у якому брали участь майже 19 тисяч дорослих, люди, що сплять 5 і менше годин вживають солодкі напої на 21% частіше, ніж ті, хто виділяє на сон 7-8 годин.

Проблема також вказує і на інший бік: низький рівень клітковини, високий вміст насичених жирів та цукру можуть призвести до погіршення сну загалом. Звичка працювати вночі та недосипати дуже погано впливає не лише на рівень бадьорості вдень.

Це означає, що коли ви менше спите, ви, швидше за все, з'їсте більше солодкого, що, своєю чергою, знову негативно позначиться на нічному відпочинку. Це створює складний цикл, який дуже важко розірвати.

Тому Дураччо радить спершу зосередитись на якості сну. Створіть хорошу звичку лягати приблизно у той же час та виділяти щонайменше 7-8 годин на відпочинок вночі. Це допоможе уникнути бажання переїдати вдень, а також позбутись тяги до шкідливих смаколиків.

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