Для схуднення і для здоров'я: від яких харчових звичок варто позбутись негайно

Багато хто говорить про шкідливі звички, не маючи на увазі харчування. Але і тут є чимало варіантів поведінки, які складно назвати здоровими. Ось від чого краще відмовитись зараз, щоб відчутно покращилось життя.

Якщо ви вступили у новий рік з планами зміцнити здоров'я та привести себе у формі, то саме час цим зайнятись. Свята з далеко не корисними смаколиками залишаються позаду, тому зараз ідеальний момент для створення корисних звичок, пише eatthis.

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Але для початку не зайвим буде розпрощатись зі шкідливими харчовими звичками. І вони притаманні багатьом.

1. Пропуск прийомів їжі

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"Якщо ви ігноруєте голод і ваше тіло буде голодувати протягом наступних кількох годин, то шанси переїсти зростають у геометричній прогресії, особливо, якщо ви ще й втомлені або відчуваєте стрес", – пояснює дієтолог Сінді Деллоу.

2. Вживання великої кількості обробленої їжі

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Ті ж самі солодкі каші, випічка, цукерки, заморожена піца та газовані напої - всі вони пройшли процес не надто корисної обробки.

"Оброблена їжа, як правило, містить більше насичених жирів, натрію та інгредієнтів, що сприяють запальним процесам, тому її регулярне вживання може серйозно вплинути на ваше здоров'я", – наголошує дієтолог.

3. Шкідливі перекуси

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Здорові закуски можуть бути корисною частиною вашого дня, бо вони покращують метаболізм та допомагають не переїдати. Але печиво, цукерки та чипси не входять до цього списку.

"Закуски з високим вмістом цукру можуть фактично позбавити вас енергії та мати інші негативні побічні ефекти для самопочуття, серед яких і збільшення ваги. Тому наступного разу краще надати перевагу протеїновим смаколикам, які допоможуть довше залишатись ситими", – розповідає одна з авторів порталу Go Wellness Кортні Д'Анжело.

4. Споживання фастфуду

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Зручність та доступність фастфуду важко перевершити, особливо у дуже насичені дні. Але регулярне відвідування подібних закладів точно не принесе користі.

"Чимало інгредієнтів, які використовуються у фастфуді, містять дуже багато жирів та цукру. Приміром, бігмак має лише 540 калорій, але додайте ще картоплю фрі (220 калорій) та якийсь напій (ще 220 калорій), та отримаєте надто швидше споживання тисячі калорій", – додає Д'Анджело.

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