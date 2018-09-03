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Як вживання сиру впливає на серце

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Як сир захищає серце - фото 1
Як сир захищає серце

Науковці пояснили, чому не варто відмовлятись від сиру в раціоні.

Учені з Орхуського Університету в Данії організували дослідження, щоб визначити, чому у французів дуже низькі показники серцево-судинних захворювань.

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Річ у тому, що мешканці цієї країни обожнюють жирну їжу і не відмовляють собі у вершковому маслі. Раніше експерти припускали, що все через любов до вина, але виявилось, що секрет міцного серця ховається у сирі.

За словами науковців, у відомих сирах брі, рокфорі, камамбері та інших є речовини, які знижують рівень холестерину, що й зменшує ризики серцево-судинних захворювань. До того ж, сири різного виду радять вживати тим, хто захоплюється низьковуглеводними дієтами, де енергією отримують завдяки жирам, а не вуглеводам.

Як сир захищає серце - фото 274015
Як сир захищає серце

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Джерело: zdorovia.com.ua
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