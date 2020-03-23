Як вселити нитку в голку: крутий лайфхак з зубною щіткою

Під час карантину можна не лише прибрати кожен закуток власної оселі, а й взятися зі дрібний ремонт улюблених речей. І щоб не страждати над голкою, в яку ніяк не хоче вселитися нитка, – рекомендуємо скористатися цим крутим лайфхаком. Вам потрібна буле лише зубна щітка, 2 голки та нитка.

Отже, витягаємо з шафи улюблені порвані джинси, 2 голки, нитку та зубну щітку та гайда творити дива.

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Як вселити нитку в голку за допомогою зубної щітки:

Покладіть зубну щітку щетиною догори, поперек неї покладіть нитку так, щоб вона лежала на щетині. Якщо нитка на щетині не лежить, тому що та прим'ята і розпатлана, придбайте нарешті нову зубну щітку. Ви ж пам'ятаєте, що їх потрібно міняти кожні 3 місяці, правда?

Одну голку покладіть вушком на нитку уздовж. Іншою підчепіть нитку зі щетини і протягніть у вушко першої голки. Так само, до речі, можна одягати і тонку волосінь у вушко риболовного гачка.

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