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Як врятувати планету, займаючись сексом: 4 незвичні способи
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З кожним роком екологічно свідомих людей стає все більше. Ми все частіше сортуємо сміття, відмовляємося від пластику та поліетилену. Але мало хто з нас замислювався над тим, що і секс має вплив на екологію. До твоєї уваги 4 способи врятувати планету, займаючись сексом!
Якщо ти не готовий сортувати сміття або ж носитися з екоторбинками, спробуй змінити свій підхід до сексу. У цьому тобі допоможуть кілька порад від Радіо МАКСИМУМ!
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1. Відмовся від сексу в душі
Ти хоч уявляєш, скільки води витрачається, поки ви з дівчиною намилюйте один одного гелем для душу з ароматом мандаринок? Так цією водою можна було б напоїти цілу зграю зневоднених сурикатів!
Екологи рекомендують відмовитися навіть від чищення зубів під душем, щоб заощадити воду, – що вже казати про секс. (Хоча, якщо секс триває стільки ж, скільки чистка зубів, то пункт не такий критичний.)
Від сексу в душі рекомендують відмовитися
2.Рідше пери постільну білизну
Якщо ти ведеш полігамний спосіб життя і твою холостяцьку барлогу відвідують кілька дівчат, кодекс джентльмена і правила гігієни зобов'язують тебе після кожної нової дівчині міняти постільну білизну.
Але якщо дівчата завжди одні й ті ж, міняти білизну і прати її після кожного побачення не тільки накладно, а й неекологічно – одного порошку не напасешся. Тому бережи для кожної дівчини свій комплект постільної білизни та пери його після декількох зустрічей.
Можеш, щоб не заплутатися, розподілити білизну за кольорами.
3. Роби секс-іграшки сам
Секс-іграшки виготовляють зі шкідливого пластику, і знову ж таки для кожної дівчини потрібен свій комплект секс-іграшок. А якщо якась з дівчат зникає з твого життя, то з нею повинен зникнути й комплект секс-іграшок (не в сенсі, що вона їх вкраде, а в сенсі – тобі слід його викинути). Шукай екологічну альтернативу.
Наприклад, трусики дівчини замінять кляп, тонка дерев'яна кухонні лопатка заступить на місце батога, а огірок... ти й сам усе розумієш.
4. Займайся сексом вдень
Так ти зекономиш безцінну електроенергію. Ну або займайся сексом у темряві – між іншим, при занятті сексом наосліп чутливість у дівчат зростає. До того ж у темряві їй легше уявити на твоєму місці когось, хто менше турбується про довкілля.
Спробуй переглянути своє інтимне життя, щоб не лише покращити його, а й зробити власний позитивний внесок у довкілля!
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