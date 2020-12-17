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Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки

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Вибір секс-пози може свідчити про схильність до зрад - фото 1
Вибір секс-пози може свідчити про схильність до зрад

Сайт знайомств для одружених AshleyMadison опублікував результати чергового дослідження. Воно повідомляє, що для того, щоб виявити головний показник вірності / невірності, не потрібно навіть виходити зі спальні! І мова зовсім не про сантехніка, котрий причаївся у шафі.

Фахівці AshleyMadison опитали користувачів сайту про те, які сексуальні пози вони використовують для сексу зі своїми дружинами або чоловіками, а які – для "стрибків у гречку". Ви будете здивовані!

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53% учасників опитування відповіли, що, на їхню думку, сімейна спальня не найкраще місце для сексуальних експериментів. Там краще дотримуватися перевірених часом позицій. 93% опитаних підтвердили, що випробовують щось нове тільки з позашлюбними партнерами.
Найпопулярнішою позою для сімейного сексу виявилася місіонерська. За неї проголосували 60% опитаних.

Чоловіки, які мають зв'язки на стороні, найчастіше обирають такі пози:

  1. Колінно-ліктьова – 53%
  2. Вершниця – 37%
  3. Місіонерська – 36%
  4. 69 – 31%
  5. Ноги на плечах – 30%

Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки - фото 439706

Для жінок-зрадниць список виглядає так:

  1. Колінно-ліктьова – 57%
  2. Місіонерська – 33%
  3. Ноги на плечах – 28%
  4. Вершниця – 25%

Тож раптова пропозиція зайнятися сексом у doggy-style може змусити вас задуматися. Цілком імовірно, що ваша друга половинка хоче освіжити інтимне життя. Але не виключено, що вона вже цього не робить за межами спальні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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