Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки

Сайт знайомств для одружених AshleyMadison опублікував результати чергового дослідження. Воно повідомляє, що для того, щоб виявити головний показник вірності / невірності, не потрібно навіть виходити зі спальні! І мова зовсім не про сантехніка, котрий причаївся у шафі.

Фахівці AshleyMadison опитали користувачів сайту про те, які сексуальні пози вони використовують для сексу зі своїми дружинами або чоловіками, а які – для "стрибків у гречку". Ви будете здивовані!

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53% учасників опитування відповіли, що, на їхню думку, сімейна спальня не найкраще місце для сексуальних експериментів. Там краще дотримуватися перевірених часом позицій. 93% опитаних підтвердили, що випробовують щось нове тільки з позашлюбними партнерами.

Найпопулярнішою позою для сімейного сексу виявилася місіонерська. За неї проголосували 60% опитаних.

Чоловіки, які мають зв'язки на стороні, найчастіше обирають такі пози:

Колінно-ліктьова – 53% Вершниця – 37% Місіонерська – 36% 69 – 31% Ноги на плечах – 30%

Для жінок-зрадниць список виглядає так:

Колінно-ліктьова – 57% Місіонерська – 33% Ноги на плечах – 28% Вершниця – 25%

Тож раптова пропозиція зайнятися сексом у doggy-style може змусити вас задуматися. Цілком імовірно, що ваша друга половинка хоче освіжити інтимне життя. Але не виключено, що вона вже цього не робить за межами спальні.

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