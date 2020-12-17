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Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки
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Сайт знайомств для одружених AshleyMadison опублікував результати чергового дослідження. Воно повідомляє, що для того, щоб виявити головний показник вірності / невірності, не потрібно навіть виходити зі спальні! І мова зовсім не про сантехніка, котрий причаївся у шафі.
Фахівці AshleyMadison опитали користувачів сайту про те, які сексуальні пози вони використовують для сексу зі своїми дружинами або чоловіками, а які – для "стрибків у гречку". Ви будете здивовані!
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53% учасників опитування відповіли, що, на їхню думку, сімейна спальня не найкраще місце для сексуальних експериментів. Там краще дотримуватися перевірених часом позицій. 93% опитаних підтвердили, що випробовують щось нове тільки з позашлюбними партнерами.
Найпопулярнішою позою для сімейного сексу виявилася місіонерська. За неї проголосували 60% опитаних.
Чоловіки, які мають зв'язки на стороні, найчастіше обирають такі пози:
- Колінно-ліктьова – 53%
- Вершниця – 37%
- Місіонерська – 36%
- 69 – 31%
- Ноги на плечах – 30%
Для жінок-зрадниць список виглядає так:
- Колінно-ліктьова – 57%
- Місіонерська – 33%
- Ноги на плечах – 28%
- Вершниця – 25%
Тож раптова пропозиція зайнятися сексом у doggy-style може змусити вас задуматися. Цілком імовірно, що ваша друга половинка хоче освіжити інтимне життя. Але не виключено, що вона вже цього не робить за межами спальні.
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