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Що збуджує жінок найбільше: дослідження, яке варто взяти на озброєння чоловікам

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Що найбільше збуджує жінок у сексі - фото 1
Що найбільше збуджує жінок у сексі

Відтоді як наука дізналася про існування жіночого оргазму, це явище не дає спокою ученим з різних галузей. А все тому, що він настільки багатогранний і непередбачуваний, що може викликати рефлексію у кожного чоловіка. Цього разу розповідаємо, що ж найбільше збуджує жінок!

Дослідження, опубліковане в "Журналі сексуальної та сімейної терапії" поставило собі за мету класифікувати та систематизувати жіночі оргазми. В експерименті взяли участь 1055 гетеросексуальних жінок від 18 до 94 років. Вони відповідали на питання, пов'язані з сексуальною поведінкою і збудженням.

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Головне відкриття, зроблене вченими: вагінальний секс як спосіб отримати оргазм дуже переоцінений. Усього 18,4% опитаних відповіли, що їм не потрібно додаткової стимуляції.

36% жінок отримують оргазм виключно від стимуляції клітора. А ще 42% заявили, що додаткова стимуляція клітора підсилює задоволення під час сексу, але окремо, на жаль, не працює.

При цьому майже 90% жінок відповіли, що відчувають різні почуття при різних видах оргазму. Тож її "О-о-о, ТАК!" це зовсім не те саме, що "а-а-а". І тільки для 10,8% опитаних жінок оргазм дарує завжди одні й ті ж відчуття.

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Також учені показали 1067 жінкам і 987 чоловікам довгий список різних сексуальних дій і попросили оцінити їх з точки зору привабливості. Ось як виглядала п'ятірка лідерів:

  1. Секс (69,9%)
  2. Обійми (62,5%)
  3. Поцілунки під час сексу (49,2%)
  4. Збуджуючі розмови під час сексу (46,7%)
  5. Масаж (45,5%)

А також – увага – переважна більшість жінок вказали, що повноцінна прелюдія збільшує шанси на оргазм.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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