Як впоратися зі стресом під час війни: поради МОЗ

На жаль, під час війни стрес має властивість лише загострюватися. Тож у МОЗ рекомендують навчитися опановувати його.

Візьміть на озброєння поради від МОЗ, якими поділилися у фейсбуці. Вони допоможуть вам впоратися зі стресом тоді, коли він переслідує нас щодня.

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Як побороти стрес – поради МОЗ

Щоб мінімізувати наслідки стресу, Міністерство охорони здоров’я пропонує:

Зосередитися на тому, що ви можете контролювати.

Споживати лише достовірну інформацію з офіційних джерел. Також не варто переглядати новини у режимі 24/7.

Подбайте про можливі запаси продуктів і питної води. Зокрема, спробуйте зробити продуктовий запас у місці вашого укриття.

Намагайтеся за можливості дотримуватися режиму сну.

Не забувайте рухатися та за можливості виконувати хоча б мінімальні фізичні активності.

Якщо у вас є можливість, будьте на зв’язку з близькими. Якщо такої можливості немає, і ви перебуваєте в укритті, – спілкуйтеся та підтримуйте тих, хто поруч з вами.

У кого є можливість – допомагайте тим, хто цього потребує.

Правильно та глибоко дихайте, рахуйте видихи та вдихи, врівноважуючи їх.

Пам'ятайте, що відчувати тривогу, занепокоєння та страх у той час, коли навколо вас бойові дії, а країна в стані війни з агресором, – нормально. Це прийнятна реакція вашої психіки й організму на ситуацію, що склалася, – наголошують у МОЗ.

Бережіть себе та своїх близьких. Вірте у ЗСУ та пам'ятайте, що все буде Україна!

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