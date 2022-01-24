Буде боляче: вийшов трейлер комедійного серіалу про будні медиків

З'явився трейлер серіалу Буде боляче. У ньому важкі будні медиків національної служби охорони здоров'я з NHS, розбавлені класичним британським гумором.

Мова йде про екранізацію бестселера Адама Кея під назвою "Буде боляче" у вигляді комедійного серіалу, пише stylist.

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У цьому творі йдеться про власні спогади майбутнього коміка, музиканта і сценариста серіалів "Ублюдки" (Mongrels) і Crims про роботу в амплуа акушера-гінеколога в одній з британських лікарень, про складності професії, яку сам Кей згодом залишив.

У ролі головного героя виступив британський актор Бен Вішоу відомий завдяки таким акторським роботам як "Порожня корона", "Надзвичайно англійський скандал", "Девід Копперфілд", "Дівчина з Данії".

Шоу вийде на iPlayer 8 лютого.

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