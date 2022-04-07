Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Як волонтерам зберігати своє здоров'я: поради від ЦГЗ

  • 16
Ці поради допоможуть зберігати здоров'я волонтерам - фото 1
Ці поради допоможуть зберігати здоров'я волонтерам / Hannah Busing

Уже понад місяць Україна титанічно протистоїть російській орді. Кожен воює на своєму фронті. І мовиться це також про волонтерів, які допомагають як військовим, так і цивільному населенню. У ЦГЗ розповіли, як їм зберігати своє здоров'я.

У Центрі громадського здоров'я наголосили, що важливо вміти розпізнавати фізичні й емоційні ознаки стресу. Це може бути як головний біль або біль у шлунку, так і зміна поведінки.

Варте уваги: Як уникнути втоми та стресу під час війни: три поради на кожен день

Не менш важливо турбуватися про себе та своє здоров'я. Розповідаємо, що потрібно робити волонтерам.

Як зберігати здоров'я волонтерам

  • Зосереджуйтеся на тому, що можете контролювати. Можете приготувати сніданок, вийти на коротку прогулянку, випити каву або просто прочитати кілька сторінок книжки перед сном.
  • Дотримуйтеся графіку дня. Це, запевняють у ЦГЗ, надзвичайно важливо. Тож потрібно намагатися працювати протягом дня та не працювати вночі, або навпаки. У кожного має бути можливість достатньо відпочивати. Це дозволить залишатися продуктивними й ефективними.
  • Харчуйтеся регулярно та правильно. Збалансована їжа, багата вітамінами та мікроелементами, може зміцнити організм. А ще правильний раціон позитивно вплине на психічне здоров'я. А волонтерам надзвичайно важливо мати стабільний емоційний стан.
  • Дотримуйтеся режиму сну. Надзвичайно важливий повноцінний сон, який має тривати 7 – 8 годин.
  • Залишайтеся на зв'язку з близькими. Це надзвичайно важливо для підтримки емоційного стану.
Як волонтерам зберігати своє здоров'я: поради від ЦГЗ - фото 502725

Візьміть на озброєння ці поради ЦГЗ. Їх, до слова, можуть використовувати усі без винятку, адже актуальні вони не лише для волонтерів.

Читайте також: Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ

пропозиції партнерів
Новини