Як волонтерам зберігати своє здоров'я: поради від ЦГЗ

Уже понад місяць Україна титанічно протистоїть російській орді. Кожен воює на своєму фронті. І мовиться це також про волонтерів, які допомагають як військовим, так і цивільному населенню. У ЦГЗ розповіли, як їм зберігати своє здоров'я.

У Центрі громадського здоров'я наголосили, що важливо вміти розпізнавати фізичні й емоційні ознаки стресу. Це може бути як головний біль або біль у шлунку, так і зміна поведінки.

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Не менш важливо турбуватися про себе та своє здоров'я. Розповідаємо, що потрібно робити волонтерам.

Як зберігати здоров'я волонтерам

Зосереджуйтеся на тому, що можете контролювати. Можете приготувати сніданок, вийти на коротку прогулянку, випити каву або просто прочитати кілька сторінок книжки перед сном.

Можете приготувати сніданок, вийти на коротку прогулянку, випити каву або просто прочитати кілька сторінок книжки перед сном. Дотримуйтеся графіку дня. Це, запевняють у ЦГЗ, надзвичайно важливо. Тож потрібно намагатися працювати протягом дня та не працювати вночі, або навпаки. У кожного має бути можливість достатньо відпочивати. Це дозволить залишатися продуктивними й ефективними.

Це, запевняють у ЦГЗ, надзвичайно важливо. Тож потрібно намагатися працювати протягом дня та не працювати вночі, або навпаки. У кожного має бути можливість достатньо відпочивати. Це дозволить залишатися продуктивними й ефективними. Харчуйтеся регулярно та правильно. Збалансована їжа, багата вітамінами та мікроелементами, може зміцнити організм. А ще правильний раціон позитивно вплине на психічне здоров'я. А волонтерам надзвичайно важливо мати стабільний емоційний стан.

Збалансована їжа, багата вітамінами та мікроелементами, може зміцнити організм. А ще правильний раціон позитивно вплине на психічне здоров'я. А волонтерам надзвичайно важливо мати стабільний емоційний стан. Дотримуйтеся режиму сну. Надзвичайно важливий повноцінний сон, який має тривати 7 – 8 годин.

Надзвичайно важливий повноцінний сон, який має тривати 7 – 8 годин. Залишайтеся на зв'язку з близькими. Це надзвичайно важливо для підтримки емоційного стану.

Візьміть на озброєння ці поради ЦГЗ. Їх, до слова, можуть використовувати усі без винятку, адже актуальні вони не лише для волонтерів.

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