Як уникнути втоми та стресу під час війни: три поради на кожен день

Під час війни дуже важливо турбуватись не лише про свій фізичний, а й психологічний стан. З кожним днем рівень втоми збільшується, тому розповідаємо, як правильно його знижувати та позбавлятись стресу.

Вже понад місяць пройшов з дня вторгнення російських окупантів на територію Україну, через що чимало українців втратили відчуття безпеки та спокою. І з кожним тижнем рівень напруги зростає, а багато хто досягає максимальної точки втоми. Тому психологиня Світлана Ройз розповіла, як почуватись краще в такий складний час.

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Як уникнути втоми під час війни:

1.Атрибут-згадка про мирний день. Це дуже важливо для того, щоб не вигоріти і не втратити бажання взагалі рухатись вперед.

Переживання стресу має різні етапи. У нас був етап активізації, адаптації, у стані гострого стресу ми не помічаємо втоми. Усі резерви націлені на виживання. У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І самі тоді ми виснажуємось. І треба не допустити до цього, оскільки це впливатиме на психіку та на те, чи зможемо ми у такому стані надати допомогу іншим, – пояснює Ройз.

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2. Інформаційний детокс. Спробуйте постійно не моніторити новини, не ділитись кадрами з подій, які викликають всі можливі емоції. Дуже важливо вміти і перемикати увагу на щось хороше, як би складно це не було.

Потрібно відволікатися на позитивні моменти: при можливості, підтримувати контакти зі старими друзями та знайомими, та не забувати про ті речі, які можуть підняти настрій та рівень гумору, – радить психолог.

3. Культивувати мрії про майбутнє. Важливо розуміти, що життя обов'язково буде йти далі, тому потрібно продумати чи просто помріяти, чим же зайнятись, коли закінчиться війна. Це можуть бути якісь дрібні справи, які приносили задоволення раніше, зустрічі з близькими, прогулянки в красивих місцях. Це додасть сил, щоб відбудувати Україну.

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