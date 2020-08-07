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Як виявити чоловіка-маніпулятора: ТОП фраз, на які слід звернути увагу
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Багатьом дівчатам може здаватися, що поруч з ними – цікавий і харизматичний чоловік, і при цьому вони можуть і не помічати, що йдуть на поводу у свого коханого, і часто роблять те, що хоче він. Допомагаємо вам вивести на чисту воду чоловіка-маніпулятора.
Чоловік-маніпулятор зазвичай поводиться зі своєю другою половинкою ввічливо, проте в його випадку ласка і турбота – лише один з важелів тиску на близьку людину. Ці фрази допоможуть зрозуміти, що поруч та людина, яка лише хоче керувати вами.
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"Усі ви, жінки, однакові. Все ускладнюєте, придумуєте, накручуєте себе..."
Цією фразою чоловік має намір знецінити вашу особистість та списати всі проблеми і переживання на жіночі примхи. Зробити ваші доводи абсурдними і надуманими. Не варто в такому випадку влаштовувати скандал, краще донесіть до свого коханого, що він має право на свою думку щодо вашої поведінки, однак ви з ним не згодні.
"Ти все неправильно зрозуміла"
Будь-яка пара стикається з нерозумінням, але маніпулятори часто навмисно влаштовують провокації. Іноді вони і зовсім можуть заперечувати будь-які ваші слова. Така форма психологічного тиску має назву "газлайтінг", а його мета – змусити людину сумніватися в об'єктивності своїх дій, а іноді і в самій дійсності.
"Я такий, який є. Не намагайся мене змінити"
Промовляючи цю фразу, чоловік скидає з себе відповідальність за свої дії, не покидаючи своєї зони комфорту. Таким доказом можуть користуватися хіба що інфантильні підлітки, але ніяк не зрілі чоловіки. У всіх нас є недоліки, але це не означає, що над ними не потрібно працювати.
"Я думав, ми довіряємо один одному"
Зазвичай цією фразою чоловік намагається виманити у своєї коханої будь-яку інформацію, наприклад, пароль від ноутбука, акаунту соціальної мережі або банківської карти. Однак ці дані він згодом може використовувати проти вас. На подібне прохання краще відповісти так: "Ясна річ, що ми один одному довіряємо, але є речі, про які я не хотіла б зараз розповідати".
"Я ж вибачився, чого ще тобі від мене треба?"
Багато чоловіків вважають, що вибаченнями можна загладити будь-який вчинок, навіть найбільш підлий. Цією фразою дуже часто користуються сімейні тирани, чекаючи, що після неї ви неодмінно кинетеся до нього в обійми. Вибачення – це прекрасно, але вони не рятують пару від необхідності обговорення ситуації, що склалася.
"Усі проблеми через жінок"
Головна мета цих слів – спровокувати у вас комплекс неповноцінності і звинуватити у всіх бідах людства: від курсу долара до глобального потепління. Те, що саме жінка подарувала йому життя і оточує його турботою і любов'ю, маніпулятор, зрозуміло, не бере до уваги.
"Тільки давай без драми"
Навколо чоловіків-маніпуляторів вічно розігруються драми. Ці особистості – невиправні брехуни, які навмисно влаштовують провокації, а потім звинувачують вас у тому, що ви надто драматизуєте. У підсумку ви почуватиметеся винуватою за свою реакцію на їх огидну поведінку.
Розпізнати маніпулятора буває не так уже й просто, однак вищезгадані ознаки допоможуть вам вичислити брехуна ще на етапі знайомства. Радимо вам подбати про своє емоційне здоров'я й обходити подібних особистостей стороною.
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