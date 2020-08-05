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Таємниця століття: стало відомо, чому чоловіки розкидують шкарпетки по дому
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Усі жінки, що живуть під одним дахом з чоловіками знають, що щодня або іноді, може зрідка на підлозі в передпокої, часом під кріслом у вітальні або щоп'ятниці в спальні біля ліжка, три рази на тиждень у ванній, так чи інакше, але обов'язково валяються брудні чоловічі шкарпетки.
Їх може бути пара, один, або навіть чомусь три..., і жодні вмовляння, зауваження, жіночі істерики цього змінити неспроможні. Ну чому чоловіки розкидають по квартирі свої шкарпетки? Науковці знайшли відповідь на це питання.
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Через те, що чоловіки розкидають по будинку шкарпетки, обурюються багато жінок по всьому світу. Мабуть, тільки у німців не існує подібної проблеми. У всіх представників цієї нації у крові все завжди класти на свої місця. Але ось, наприклад, британські дослідники з Університетської Школи психології в Лондоні провели тест-опитування мешканців Сполученого королівства щодо чоловічих шкарпеток.
У дослідженні взяли участь понад 20 пар, що мають неофіційні і зареєстровані стосунки, тривалістю від 5 років. 80% усіх опитаних жінок розповіли, що щонайменше двічі на тиждень вони знаходять брудні чоловічі шкарпетки не в кошику для білизни, а десь у будинку на підлозі. 11% добровольців зізналися, що від сили раз на місяць знаходять чоловічі шкарпетки неподалік від місця складування брудних речей або пральної машини. І тільки 9% жінок розповіли, що ніколи не стикалися з подібним явищем.
Англійські психологи зацікавилися саме цією категорією чоловіків і жінок і запропонували їм ще кілька тестів, розрахованих на виявлення причин подібної чоловічої поведінки. Дослідники склали питання, які повинні були вказати на наявність безпосередньо "виховних" методів, якими жінки домагаються порядку від своїх чоловіків, але нічого подібного не виявили. Виявилося, що ці 9% пар, попри тривалі взаємини, по суті є "гостьовими" шлюбами, де чоловік приїжджає на територію жінки не більше двох разів на тиждень. Ці будинки, в яких жінки не стикаються з проблемою розкиданих чоловічих шкарпеток, не є їх постійним житлом і чоловіки поводяться в них напружено, як у гостях.
Психологи дійшли висновку, що наявність розкиданих по будинку чоловічих шкарпеток, крім іншого, є ознакою того, що чоловік на цій території почувається саме вдома, тобто спокійно.
Жінки, які постійно стикаючись з прибиранням розкиданих чоловічих шкарпеток, напевно помітили, що не всі чоловіки це роблять однаковим чином. Представники психологічного товариства, публікуючи на різних сайтах огляди, пропонують свої версії подібних явищ.
Розкидані шкарпетки свідчать про характер чоловіка
- Якщо шкарпетки, наприклад, пов'язані між собою у вузол, щоб пара не розгубилася, то це красномовно свідчить, що їх власник дуже скритний і продумує свої дії заздалегідь.
- Шкарпетки, скручені в кульки і засунуті в дальній кут говорять про те, що чоловік, який їх носить, ніяковіє перед своєю жінкою і напевно вже неодноразово вислуховував від неї, в тому числі необґрунтовані закиди.
- Якщо шкарпетки з пари химерно валяються у різних місцях, значить їх власник – володар багатої фантазії.
- А ось шкарпетки, кинуті на підлозі посеред кімнати, або розвішані на чільному місці заявляють собою те, що житло це належить їх господареві, і жінка, яка повинна тут прибирати, теж його власність.
Усе це – демонстративна манера мітити свою територію і в цьому випадку змусити чоловіка прибирати свої брудні шкарпетки – абсолютно непосильне завдання. Однак, слід зазначити, що не тільки чоловіки таким чином позначають свою власність. Жінки теж люблять розкладати особисті речі і знакові предмети там, де їх можуть побачити потенційні претендентки на територію і чоловіка. Тож, 1:1.
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