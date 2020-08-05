Як повернути пристрасть у відносини: поради експерта

Згодом партнери починають звикати один до одного, побутові проблеми починають переважати над романтикою, а люди сприймають один одного як належне, втрачаючи сексуальний потяг. У зв'язку з цим сексолог Аліса Немзер розповіла, як повернути пристрасть в довгі відносини.

"Для того щоб повернути довгим відносинам пристрасть, потрібно зробити щось, що відрізнялося б від рутинного життя партнерів. Увійшло у звичку займатися сексом тільки вночі, тільки в спальні? Спробуйте натякнути партнеру на близькість в абсолютно несподіваний час і в несподіваному місці!" – заявила експерт.

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Також вона порадила парам купити речі, які урізноманітнять їхнє сексуальне життя – від еротичних костюмів до іграшок на дистанційному управлінні.

"Парам потрібно обов'язково купити еротичний костюм або секс-іграшки. Чули, що таке теледільдоніка? Так називають тактильний секс на відстані. Для цього використовують іграшки, якими можна управляти дистанційно. Йдеться необов'язково про секс людей з різних континентів. Як щодо того, щоб використовувати їх під час романтичної прогулянки на набережній або поїздки в трамваї?" – підкреслила Немзер.

При цьому експерт зазначила: важливо розуміти, що секс – це не єдиний спосіб освіжити тривалі відносини. Важливо вміти розмовляти з партнером на абстрактні теми, не прив'язані до побутових питань. Ще один спосіб підсилити тяжіння до партнера – вимушена розлука. Сексолог порадила закоханим розглянути варіант окремої відпустки. В такому випадку у людини з'явиться реальна можливість скучити і з нетерпінням чекати зустрічі.

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