Як виправити сутулість: найкращі вправи для красивої постави

Красива і рівна спина – індикатор вашого фізичного і психологічного здоров'я. Малорухливий спосіб життя та шкідливі звички згубно позначаються не тільки на красі спини, але і на здоров'ї всієї опорно-рухової системи в цілому.

Сутулість – це не хвороба, а звичка бути в зручному положенні для себе, але незручному для вашого організму, пише burninghut.

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Сутулість не просто робить фігуру непривабливою, вона ускладнює роботу внутрішніх органів, а значить, шкідлива для здоров'я. Ця проблема з великим ступенем ймовірності призводить до зміщення органів черевної порожнини.

Якщо серйозно підійти до питання виправлення сутулості і строго дотримуватися всіх рекомендацій – позбутися цієї проблеми можна протягом двох тижнів. Перше, що необхідно зробити – купити коректор постави, який створить підтримку вашої спини і стане чудовою профілактикою сколіозу. Кожен день необхідно виконувати чотирихвилинний комплекс вправ, націлений на зміцнення м'язів спини і виправлення постави.

Комплекс фізичних вправ для спини сприяє зміцненню спинних м'язів, а також налагоджує кровообіг в м'яких тканинах. Це чудовий спосіб корекції неправильного положення плечей. Однак пам'ятайте, що жоден комплекс не здатний дати значний ефект з першого разу. Виконувати ці вправи необхідно щодня протягом чотирнадцяти днів.

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