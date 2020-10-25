На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Учені назвали найбезпечніший і найкорисніший вид спорту
-
- 379
Той, хто вважає, що інтенсивні тренування з обтяженнями у тренажерному залі – найкращий і найздоровіший спосіб досягти бажаного результату, ще не знайомий з результатами дослідження професора медицини Ай-Мін Лі з Гарвардської медичної школи. Адже є одне тренування, яке змінює все!
Досі широко поширена думка, що біг – найефективніший спосіб схуднути, залишатися у формі та поліпшити свій стан. Але, перш за все, регулярний біг на довгі дистанції може викликати надмірне навантаження на суглоби та перевантажити травну систему, як стверджує професор Гарвардського університету Ай-Мін Лі у своєму дослідженні "Приступаючи до вправ".
Це цікаво: Правильні продукти для тих, хто хоче ідеальний прес
Дослідження показало, що інше тренування значно краще підходить для досягнення тривалого ефекту в плані схуднення, нарощування м'язової маси, захисту серця і мозку, а також зміцнення кісток.
"Плавання можна назвати ідеальним тренуванням", – пишуть автори інформаційного бюлетеня Harvard Healthbeat, в якому резюмуються найбільш важливі витяги з дослідження.
Плавання вважається найкращою вправою для підтримки ідеальної форми
За словами вчених, плавання не тільки залучає практично всі м'язи тіла та розщеплює відносно велику кількість калорій, але також сприяє здоров'ю серця та захищає мозок від вікових пошкоджень на ранній стадії. Воно підходить як для силових тренувань, так і для тренувань на витривалість.
До того ж плавання – найкраща вправа, щоб не напружувати суглоби.
"Плавання корисне для людей, які страждають від ожиріння й артриту – воно знижує навантаження на кістки і суглоби", – підкреслив Лі в інформаційному бюлетені.
Читайте також: На скільки років біг продовжує життя
-
16:19Які знаки Зодіаку отримають подарунки від долі у листопаді
-
15:51Водій розігнався до 250 км/год, щоб уникнути штрафу
-
15:23Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020
-
14:52У Берліні пропонують орендувати для житла ванну кімнату
-
14:21Домашній кінотеатр вдома: круті ідеї, від яких перехоплює дух (фото)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:56Рятувальники звернулись до українців з попередженням
-
13:33Без волосся: співачка Холзі шокувала фанатів перевтіленням (фото, відео)
-
13:14Місцеві вибори 2020: графік і години, коли працюють дільниці в Україні
-
12:50Очікування і реальність: фото страв у ресторані, які шокують
-
12:17ТЕСТ: Що означають ці дорожні знаки?
-
11:53Полісменка злякалась куща посеред вулиці: епічне відео
-
11:26Коронавірус в Україні: чи можливе повернення "тотального" карантину
-
10:54Зваблива Ніколь Шерзінгер розбурхала фото в сауні (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:25Як кинути курити за допомогою гри
-
09:57Погода в Україні 25 жовтня: точний прогноз на сьогодні
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 жовтня
-
09:18Привітання з Днем автомобіліста 2020 і прикольні картинки водіям
-
09:00Результати місцевих виборів 2020 в Україні: коли оголосять переможців
-
08:46Учені назвали найбезпечніший і найкорисніший вид спорту
-
08:18Найшвидшу Hyundai Elantra випробували у Нюрбургринзі: відео
- 24 жовтня
-
21:53Батьки назвали доньку на честь провайдера: тепер у них – 18 років безкоштовного інтернету
-
21:21Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
-
21:10Переведення годинника на зимовий час: яка година зараз в Україні
-
15:23Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020
-
12:17ТЕСТ: Що означають ці дорожні знаки?
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 жовтня
-
08:46Учені назвали найбезпечніший і найкорисніший вид спорту
- 24 жовтня
-
21:21Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
-
18:32Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем
-
15:12Яким знакам Зодіаку не можна довіряти таємниці
-
12:13Що треба знати, перш ніж завести собаку
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня
-
08:125 продуктів, які зміцнюють вашу нервову систему
- 23 жовтня
-
21:43Чому варто спробувати поєднати оральний секс з м'ятним чаєм
-
18:00Як читати по одній книзі на день: хитрощі, які збільшать ваш словниковий запас
-
13:51Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка
-
11:21Новий поділ на карантинні зони в Україні з 26 жовтня 2020: список областей
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня
- 22 жовтня
-
20:20Як зберегти інтимне життя подружжям, у яких є діти
-
17:22На скільки років біг продовжує життя
-
14:17Які знаки Зодіаку втілять свої мрії у реальність в листопаді
-
12:19Що таке щастя? – 5 книг про магію простих речей
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня
- 21 жовтня
-
20:20Секс-експерт розповіла, як жінкам збільшити лібідо і шанси на оргазм (18+)
-
17:30Як правильно знайомитись та фліртувати в інтернеті: поради від автора Pornhub
-
15:15Кім Кардашян – 40 років: найсексуальніші і найскандальніші образи зірки
-
12:19Тест на самооцінку: як сильно ви себе любите
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня