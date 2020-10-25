Учені назвали найбезпечніший і найкорисніший вид спорту

Той, хто вважає, що інтенсивні тренування з обтяженнями у тренажерному залі – найкращий і найздоровіший спосіб досягти бажаного результату, ще не знайомий з результатами дослідження професора медицини Ай-Мін Лі з Гарвардської медичної школи. Адже є одне тренування, яке змінює все!

Досі широко поширена думка, що біг – найефективніший спосіб схуднути, залишатися у формі та поліпшити свій стан. Але, перш за все, регулярний біг на довгі дистанції може викликати надмірне навантаження на суглоби та перевантажити травну систему, як стверджує професор Гарвардського університету Ай-Мін Лі у своєму дослідженні "Приступаючи до вправ".

Це цікаво: Правильні продукти для тих, хто хоче ідеальний прес

Дослідження показало, що інше тренування значно краще підходить для досягнення тривалого ефекту в плані схуднення, нарощування м'язової маси, захисту серця і мозку, а також зміцнення кісток.

"Плавання можна назвати ідеальним тренуванням", – пишуть автори інформаційного бюлетеня Harvard Healthbeat, в якому резюмуються найбільш важливі витяги з дослідження.



Плавання вважається найкращою вправою для підтримки ідеальної форми

За словами вчених, плавання не тільки залучає практично всі м'язи тіла та розщеплює відносно велику кількість калорій, але також сприяє здоров'ю серця та захищає мозок від вікових пошкоджень на ранній стадії. Воно підходить як для силових тренувань, так і для тренувань на витривалість.

До того ж плавання – найкраща вправа, щоб не напружувати суглоби.

"Плавання корисне для людей, які страждають від ожиріння й артриту – воно знижує навантаження на кістки і суглоби", – підкреслив Лі в інформаційному бюлетені.

Читайте також: На скільки років біг продовжує життя